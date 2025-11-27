DELEGACIÓN DE ÚLTIMA ESPERANZA ACERCA LOS BENEFICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES A COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO NATALES

Una exitosa jornada informativa sobre la Reforma al Sistema de Pensiones se realizó este martes en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, en el marco del programa Gobierno en Terreno (GET). La instancia fue gestionada por el equipo de la Delegación y contó con la exposición de funcionarias de la oficina del IPS ChileAtiende de Puerto Natales, quienes entregaron información relevante sobre los principales cambios que contempla esta reforma ya vigente desde marzo de este año.

El Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, valoró la alta participación y destacó la importancia de acercar estos contenidos a la comunidad, “el desarrollo de este conversatorio nos permite entregar información clara y oportuna sobre una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La reforma previsional ya está generando impactos concretos: desde septiembre, personas mayores de 82 años han visto un aumento significativo en sus pensiones. Esta es una transformación que, además, tiene un fuerte enfoque de género, lo que nos enorgullece profundamente”, señaló.

La jornada estuvo dirigida a funcionarias y funcionarios de establecimientos educacionales públicos, en coordinación con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, además de trabajadores de establecimientos particulares subvencionados. Las y los asistentes participaron activamente, resolviendo dudas respecto al funcionamiento del nuevo sistema, el fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los beneficios que comenzarán a operar durante 2026.

El coordinador del programa GET Macrozona Sur, Cristián Valenzuela, destacó el despliegue territorial desarrollado en Magallanes, “estamos acompañando a los equipos de las delegaciones para acercar información a la ciudadanía, tanto sobre la Reforma de Pensiones como sobre otras políticas públicas, como el Sistema Nacional de Cuidados. Es fundamental que las comunidades sepan que Gobierno en Terreno está presente y trabajando junto a los equipos locales”, indicó.

Por su parte, la jefa de la oficina IPS ChileAtiende de Puerto Natales, Sandra Oyarzo, explicó los alcances del taller previsional, “estamos difundiendo los beneficios que contempla esta reforma, como el bono por expectativa de vida, la compensación por años cotizados y el aumento de la PGU. Desde septiembre ya se aplicó un aumento automático para las personas mayores de 82 años, y en enero de 2026 comenzarán a operar nuevos beneficios sin necesidad de postulación, siempre que las personas cumplan con los requisitos establecidos”, detalló.

Esta iniciativa forma parte del trabajo permanente de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza para fortalecer la información ciudadana, promover el acceso a derechos y continuar acercando las políticas públicas del Gobierno a cada rincón del territorio.

