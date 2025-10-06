6 de octubre de 2025
CORPORACIÓN LIBERANDO COLORES SE HACE PRESENTE EN EL PROGRAMA ZONA PUUY
ZONA PUUY
En el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones, se contó con la participación de Rodrigo Llano y Gabriel Parra, representantes de la Corporación Liberando Colores, organización que trabaja por la defensa de los derechos y principios de la comunidad LGBTIQA+ en la región de Magallanes.
Durante la entrevista, los invitados conversaron sobre las actividades culturales y comunitarias programadas para el mes de octubre, así como sobre las distintas áreas de trabajo que desarrolla la corporación, entre ellas apoyo psicosocial, educación, salud, cultura y rescate histórico, todas ofrecidas de manera gratuita.
Liberando Colores nació el 20 de diciembre de 2022, tras su primera reunión formal, con el propósito de construir un espacio de acompañamiento y visibilización para las diversidades sexuales y de género del sur de Chile.
En el marco de sus actividades de octubre, la corporación está realizando operativos gratuitos de testeo rápido de VIH y asesorías nutricionales dirigidas a la comunidad, con el objetivo de acercar servicios de salud y bienestar a las comunidades divergentes.
Quienes deseen conocer más sobre los horarios y lugares de atención pueden comunicarse a través del Instagram oficial @liberando.colores
CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS
El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.
