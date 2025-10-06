CORPORACIÓN LIBERANDO COLORES SE HACE PRESENTE EN EL PROGRAMA ZONA PUUY

​En el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones, se contó con la participación de Rodrigo Llano y Gabriel Parra, representantes de la Corporación Liberando Colores, organización que trabaja por la defensa de los derechos y principios de la comunidad LGBTIQA+ en la región de Magallanes.

Durante la entrevista, los invitados conversaron sobre las actividades culturales y comunitarias programadas para el mes de octubre, así como sobre las distintas áreas de trabajo que desarrolla la corporación, entre ellas apoyo psicosocial, educación, salud, cultura y rescate histórico, todas ofrecidas de manera gratuita.

Liberando Colores nació el 20 de diciembre de 2022, tras su primera reunión formal, con el propósito de construir un espacio de acompañamiento y visibilización para las diversidades sexuales y de género del sur de Chile.

En el marco de sus actividades de octubre, la corporación está realizando operativos gratuitos de testeo rápido de VIH y asesorías nutricionales dirigidas a la comunidad, con el objetivo de acercar servicios de salud y bienestar a las comunidades divergentes. Quienes deseen conocer más sobre los horarios y lugares de atención pueden comunicarse a través del Instagram oficial @liberando.colores .

