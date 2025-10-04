“YO NO CANTO POR CANTAR”: SENSIBLE DOCUMENTAL SOBRE PREMIADA CANTORA CAMPESINA LLEGA A SALAS DE TODO CHILE

Tras ser premiado como Mejor Documental Nacional en el Festival Internacional de Cine y Documental Musical In-Edit 2024, Miradoc estrenó a lo largo de Chile Yo no canto por cantar, un registro de la admirable vida de Mauricia Saavedra, poeta y cantora campesina lesbiana de la zona central de Chile que, ante el machismo de la cultura rural y el rechazo de la iglesia, encuentra un refugio en el canto. El largometraje realiza un seguimiento al vínculo y encuentro de la artista con otras cantoras rurales, las cuales dan voz a historias personales silenciadas por medio del canto popular.





“Cuando conocí a Mauricia, capté que con ella podía hacer un documental que retrata la fuerza que veo en mujeres que, a pesar de vivir situaciones de mucha violencia, logran ponerse de pie, seguir con sus vidas, criar a sus hijos y sacar adelante sus familias”, comenta Ana L’Homme, cineasta a cargo del proyecto. “Descubrí a una mujer que con su canto, picardía e irreverencia, era capaz de poner una nueva mirada a la vida”.

Mauricia Saavedra canta desde los 12 años. A lo largo de su vida, siempre ha tenido una fijación por el canto campesino, siendo partícipe tanto de encuentros de cantoras en la zona central, como de seminarios sobre poesía popular y canto a lo humano y lo divino. Su trabajo artístico suele estar conectado a la región del Maule, compartiendo habitualmente con cantoras de diversas generaciones, que constantemente visibilizan diversas experiencias de maltrato sufridas en el campo chileno, ya sea infidelidad, desigualdades de género, e incluso violencia sexual. Las cantoras que acompañan a Mauricia Saavedra en la película son Amalia Céspedes, Francisca Navarro, Anita Julia Rojas, Doralisa Gómez Rojas y María Eugenia Manríquez.

“Me gustaría que la película genere conversaciones sobre temas culturales, campesinos, de la muerte, la no-violencia, la reconciliación, el amor, la mujer y el ser humano en general”, afirma Mauricia Saavedra, protagonista del documental. “Hay tantos temas que deberíamos abordar que, creo, nos hace falta tiempo para ponerlos en el centro de nuestras vidas. Hoy el tiempo es tan fugaz que ni lo vemos pasar”.

La carrera de Mauricia Saavedra ha sido ampliamente reconocida y premiada. En 2004, se presenta en el Festival del Huaso de Olmué en dúo junto a Marisole, obteniendo el tercer lugar con la tonada en décimas Jugo de dignidad. Un año más tarde, triunfa en el Festival de la Vendimia de Molina con la cueca Apuesta en la viña. Actualmente, se desempeña como profesora general básica en la Escuela Santa Emilia de Sagrada Familia.

Junto con ser elegido como Mejor Documental Nacional en el Festival Internacional de Cine y Documental Musical In-Edit 2024, Yo no canto por cantar fue parte del 15º Festival Cine de Mujeres (FEMCINE) y del 17º Festival de Cine Chileno (FECICH), donde obtuvo el galardón a Mejor Banda Sonora y una Mención Honorífica del Jurado de la Prensa, junto a la cálida recepción del público que pudo ver la obra con anticipación.

Ana trabajó anteriormente junto a Mauricia en el cortometraje documental Entre la tierra y el canto (2019), un registro enfocado exclusivamente en la vida de la cantautora. La producción audiovisual tuvo su estreno internacional en 2019 durante el Festival de Cine de Málaga (España), donde obtuvo la Biznaga de Plata a Mejor Documental, en la sección Afirmando los derechos de la mujer. Ese mismo año, tuvo su estreno nacional en el Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) y fue parte de la Competencia Regional de Cortometrajes en el Festival de Cine Documental de Chiloé (FEDOCHI), donde obtuvo el galardón a Mejor Película. Adicionalmente, en 2020 formó parte de la Competencia de Cortometrajes Documentales Regionales del Festival Internacional de Cine de Lebu, donde no tan solo obtuvo el premio a Mejor Documental, sino también fue nombrado Aporte a la Cultura Nacional.

SINOPSIS

Mauricia Saavedra es poeta y cantora campesina de la zona central de Chile, aplicada a la tradición desde los 12 años. Ha cultivado la guitarra traspuesta y el canto a lo humano, participando de festivales y encuentros que la han llevado por gran parte del país. Se autodefine como una «mujer guerrera»: ser madre soltera y mujer lesbiana la ha hecho enfrentar violencia y múltiples dificultades, las que, asegura, ha podido sanar a través del canto. Este documental muestra cómo ha decidido ayudar a otras cantoras en sus dolorosas experiencias. Aprende a escucharlas y a conectarlas con su dignidad, para transformar las condiciones de violencia arraigadas en las dinámicas del campo chileno.

FICHA TÉCNICA

Dirección y guión: Ana L’Homme

Producción ejecutiva: Ana L’Homme, Eduardo Fuenzalida

Co-producción: Carlos Castro (Colombia)

Dirección de fotografía: Patricio Alfaro

Cámara adicional: Felipe Elgueta

Sonido directo: Delphine Joly, Paula Díaz, Fernando Gaitán

Montaje: Sofía Pulido

Con la participación de: Mauricia Saavedra, Amalia Céspedes, Francisca Navarro, Anita Julia Rojas, Doralisa Gómez Rojas y María Eugenia Manríquez

Casa productora: León Alado Producciones

País: Chile y Colombia

Año: 2024

Duración: 80 min.

SOBRE LA DIRECTORA

Ana L’Homme es realizadora de cine. Con su productora León Alado ha producido los largometrajes de Silo, un camino espiritual (2015), Entre la tierra y el canto (2018), El centinela de piedra (2020), y Prometea, el despertar de la diosa (2022). Pronto estrenará el largometraje documental Yo no canto por cantar (2024).

SOBRE LOS PRODUCTORES

Eduardo Fuenzalida es productor de cine documental y académico universitario. Ex-director de proyectos de fundacionnativa.org fundación audiovisual preocupada de visibilizar y empoderar a personas y comunidades a través de herramientas audiovisuales. Entre sus más recientes proyectos se encuentran los cortos documental Fondos comunes (2022), las series documentales Outside my window (2018), y And Action! (2019). Recientemente produjo el documental Yo no canto por cantar (2024).

Carlos Castro Macea es director y productor de cine documental colombiano, magíster en Cine Documental, y director general y fundador de canalcultura.org, medio de comunicación, productora y distribuidora de cine con interés en derechos humanos y documentales creativos.

¿QUÉ ES MIRADOC?

Miradoc es un programa de distribución de cine que estrena lo más relevante y contingente del documental chileno a lo largo de todo el país. Es organizado por la Corporación Chilena del Documental CCDoc y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del mismo organismo. Tráiler oficial: youtu.be/9GHTff8wxPo

