EVELYN MATTHEI PRESENTA MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS HÍDRICA: “EL AGUA SERÁ NUESTRA PRIORIDAD, Y LA VAMOS A CUIDAR GOTA A GOTA”

La candidata presidencial Evelyn Matthei presentó este sábado un Plan Nacional de Seguridad Hídrica que tiene énfasis en asegurar el suministro de agua para las familias, la agricultura y el desarrollo productivo.

“En O’Higgins afortunadamente este año aún vemos agua en los embalses, pero no sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que las precipitaciones y caudales de ríos disminuyen año a año, y que debajo de la tierra queda poco margen. Por eso, actuaremos a tiempo”, dijo Matthei desde la bocatoma de la Asociación de Canales del Río Cachapoal en Machalí.

“No se trata solo de un problema futuro, sino de una crisis actual, que golpea a las familias, a los sectores productivos y a nuestras comunidades, especialmente en la zona centro del país”, agregó.

La propuesta incluye la creación de un Sistema de Emergencia Hídrica, orientado a garantizar el acceso al agua mediante indicadores claros y alertas tempranas. Si se registran reducciones en caudales, precipitaciones o niveles de embalses, se activarán medidas preventivas como campañas de ahorro, plantas desaladoras móviles y apoyo a comunidades rurales.

A nivel estructural, la candidata propuso implementar los Planes Estratégicos de Gestión de Recursos Hídricos (PEGRH) en las 46 cuencas más críticas del país, incluida la de Rapel en O’Higgins. Estos planes contemplan más de 1.050 iniciativas, entre ellas recarga de acuíferos, obras de infraestructura, reúso de aguas y proyectos de desalación. Cada cuenca contará con un órgano de seguimiento para monitorear avances y garantizar resultados.

En cuanto a disponibilidad de agua en zonas donde ya no existe, Matthei planteó un Plan Nacional de Desalación y Embalses. La iniciativa contempla la construcción de plantas desaladoras multipropósito vía concesiones, con proyectos iniciales en O’Higgins, Valparaíso y la aceleración de la planta de Coquimbo. Asimismo, se prevé la instalación de 500 desaladoras comunitarias de menor escala en caletas y comunidades costeras de aquí a 2030. En paralelo, se repriorizarán grandes embalses y se impulsará la construcción de 354 embalses de regulación corta, esenciales para la agricultura.

La propuesta también aborda la necesidad de una institucionalidad moderna y gestión integrada. Para ello, se fortalecerá la Dirección General de Aguas (DGA), agilizando permisos, intensificando la fiscalización y aplicando sanciones efectivas. Además, se implementará una plataforma integrada de datos hídricos, que articulará información pública y privada para la toma de decisiones, eliminando duplicidades y descoordinaciones que hoy generan ineficiencia.

Finalmente, la candidata destacó la importancia de garantizar agua potable rural y urbana. En el mundo rural, se acelerarán las inversiones en Servicios Sanitarios Rurales (SSR), incorporando pozos, interconexiones y desalación. Para los sectores más aislados, se asegurará el suministro mediante camiones aljibes y sistemas individuales de potabilización. En las áreas urbanas, se fortalecerá a las sanitarias para ampliar su cobertura y garantizar el acceso a agua en cantidad y calidad.

“El agua será nuestra prioridad, y la vamos a cuidar gota a gota, porque sin agua no hay vida ni desarrollo. Cuando lleguemos a La Moneda dejaremos atrás la improvisación: enfrentaremos la sequía con gestión, es decir, con decisión y planificación”, concluyó.



