PULSO CIUDADANO: JARA PRIMERA, KAST SEGUNDO Y PARISI LE ARREBATA EL TERCER LUGAR A MATTHEI

Según la última encuesta Pulso Ciudadano, publicada este domingo, Jeannette Jara sigue en el primer lugar en la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast. En el tercer puesto aparece por primera vez Franco Parisi, quien desplazó a Evelyn Matthei.

Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, obtuvo el 23,9% de las preferencias, 0,7 puntos porcentuales menos que en el sondeo anterior, dado a conocer a fines de agosto. Mientras que Kast, abanderado del Partido Republicano, registró el 17,8%, cayendo 1,6 puntos. Parisi, representante del Partido de la Gente, llegó al 11,8%, con un alza de 3,3 puntos.

Más atrás aparecen Evelyn Matthei (Chile Vamos y Demócratas) con 11,7% (-1,4), Johannes Kaiser (PNL) con 10,1% (+4,6), Harold Mayne-Nicholls con 2,8% (+1,6), Marco Enríquez-Ominami con 1,4% (-1,2) y Eduardo Artés con 0,7% (-0,8).

Pulso Ciudadano: escenarios de segunda vuelta

Pese a matenerse en la primera posición, Jeannette Jara no lograría derrotar ni a Kast ni a Matthei en segunda vuelta, según los datos de Pulso Ciudadano.

En el primer caso, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana obtendría el 31,6% de las preferencias, contra el 37,5% de José Antonio Kast. Un 30,9% declaró que no sabe, votará nulo o no votará.

​Mientras que si su rival fuera la abanderada de Chile Vamos, Jara obtendría el 27,9%, frente al 38,2% de Evelyn Matthei, con un 34% que no sabe, no votará o anulará.

En esta edición, la encuesta no midió un eventual enfrentamiento de Jeannette Jara con Franco Parisi ni con Johannes Kaiser.

Fuente: biobiochile.cl

