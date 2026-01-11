Punta Arenas,
11 de enero de 2026

DESTACADO GEÓLOGO DE LA UNESCO VISITÓ RESERVA NACIONAL MAGALLANES

​El proyecto es establecer un punto de protección al patrimonio geológico y paleontológico para la conservación de la geodiversidad mediante la implementación de medidas.

Geologo en Reserva Natural Magallanes

José Brilha, geólogo, académico de la Universidad de Minho de Portugal y evaluador de UNESCO de sitios geológicos para geoparques y patrimonio de la humanidad, visitó durante esta semana la Reserva Nacional Magallanes en la capital regional.

​El motivo de la visita fue la inspección de los lugares propuestos como sitios de interés geológico de la comuna de Punta Arenas desarrollados en la Reserva Nacional Magallanes como medida de avance en la protección del patrimonio geológico.

El proyecto es establecer un punto de protección al patrimonio geológico y paleontológico para la conservación de la geodiversidad mediante la implementación de medidas para geo-conservación con el objetivo de  establecer la Reserva Nacional Magallanes como un punto para la educación, investigación y valoración social de los territorios naturales de la Región de Magallanes.

Los trabajos fueron realizados por el equipo de la Red de Paleontología Austral (REPAL) en conjunto con el grupo de Geo-conservación del proyecto FOVI-ANID, que se encuentra adjudicado por la Universidad de Magallanes y liderado por la Doctora Judith Pardo Pérez.




Pedro Jara Pacheco

CORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DEPORTIVO DE MAGALLANES IMPULSA LA CREACIÓN DE MUSEO DEPORTIVO EN LA REGIÓN

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DESTACADO GEÓLOGO DE LA UNESCO VISITÓ RESERVA NACIONAL MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Incendio Forestales Patagonia Argentina

INCENDIO FORESTAL EN PATAGONIA ARGENTINA HA CONSUMIDO 6.000 HECTÁREAS

VIVIR EN VILO: EL DRAMA ADMINISTRATIVO QUE MANTIENE EN VILO AL ELEAM DE NATALES

