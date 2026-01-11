DESTACADO GEÓLOGO DE LA UNESCO VISITÓ RESERVA NACIONAL MAGALLANES

José Brilha, geólogo, académico de la Universidad de Minho de Portugal y evaluador de UNESCO de sitios geológicos para geoparques y patrimonio de la humanidad, visitó durante esta semana la Reserva Nacional Magallanes en la capital regional.



​El motivo de la visita fue la inspección de los lugares propuestos como sitios de interés geológico de la comuna de Punta Arenas desarrollados en la Reserva Nacional Magallanes como medida de avance en la protección del patrimonio geológico.



El proyecto es establecer un punto de protección al patrimonio geológico y paleontológico para la conservación de la geodiversidad mediante la implementación de medidas para geo-conservación con el objetivo de establecer la Reserva Nacional Magallanes como un punto para la educación, investigación y valoración social de los territorios naturales de la Región de Magallanes.

Los trabajos fueron realizados por el equipo de la Red de Paleontología Austral (REPAL) en conjunto con el grupo de Geo-conservación del proyecto FOVI-ANID, que se encuentra adjudicado por la Universidad de Magallanes y liderado por la Doctora Judith Pardo Pérez.



