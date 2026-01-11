Punta Arenas,
11 de enero de 2026

FERIA GOURMET INAUGURA AÑO CON ALTA CONVOCATORIA Y SELLO LOCAL

​El evento veraniego reunió a productores, vecinos y visitantes en una jornada de intercambio y apoyo al emprendimiento.

Feria gourmet

​Con una masiva asistencia de público y una variada oferta de productos locales, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este sábado 10 de enero la primera Feria Gourmet del año y la cuarta de la temporada 2025-2026, consolidando este espacio como un punto de encuentro entre productores regionales y la comunidad. 

 La actividad se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Argentina, entre las 9:00 y las 13:00 horas, y contó con la participación de 26 expositores distribuidos en 24 stands, dedicados a la venta de frutas, verduras, flores y productos gastronómicos de elaboración local. De acuerdo con el balance municipal, alrededor de 800 personas visitaron la feria durante la jornada.

​El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró positivamente la convocatoria y el ambiente que se generó en esta versión estival. "Es la feria de enero y se nota un mix mucho más de verano, con gran presencia de público, productos frescos y flores regionales. Estamos muy contentos y ya confirmamos que continuaremos en febrero con la próxima feria", señaló, destacando además el trabajo y apoyo al emprendimiento local que acompaña estas instancias.

​Entre los asistentes, la feria recibió comentarios positivos tanto de vecinos como de visitantes. Patricia Mauro, quien recorrió los stands, destacó la calidad de la oferta. "Encontré la feria fabulosa. Las frutas y verduras son de muy buena calidad, incluso comparables con las de Santiago. Ya compramos y se nota el buen nivel de los productos", comentó.

​Desde el mundo de los productores, Iker Josenge, emprendedor dedicado a la elaboración de mermeladas artesanales, resaltó el valor de este tipo de iniciativas. "Es un muy buen proyecto para la gente local y para generar oportunidades a los productores. Que exista un espacio así, apoyado por la municipalidad, ayuda a que estos emprendimientos puedan salir adelante", afirmó.

​Durante la jornada también se entregaron 28 Tarjetas Punta Arenas y 22 Tarjetas de Integración Austral, reforzando el vínculo entre la feria y otros programas municipales. Asimismo, se realizó el tradicional sorteo de la "Canasta Gourmet", cuyos premios fueron para Maura Ruiz (público general), María Cárdenas (adulto mayor) y la Agrupación Oratorio Jaccinto Bocco, que desarrolla actividades solidarias con niños y adolescentes.

​Desde el municipio reiteraron que la Feria Gourmet continuará desarrollándose durante los próximos meses, como parte de la temporada 2025-2026, fortaleciendo el comercio local, el consumo de productos regionales y el apoyo sostenido a los pequeños productores de la comuna.





Noticias
