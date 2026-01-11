Punta Arenas,
11 de enero de 2026

CECREA PORVENIR INVITA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES A PARTICIPAR EN EXPERIENCIAS CREATIVAS DE ARTE Y TECNOLOGÍA

El programa CECREA inició en Porvenir una serie de talleres gratuitos orientados a fomentar la creatividad, la experimentación y el trabajo colaborativo en infancias y juventudes de la comuna.

El programa CECREA Porvenir, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dio inicio en la comuna de Porvenir a una nueva temporada de talleres y experiencias creativas de arte y tecnología, dirigidas a niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 19 años.

CECREA es un espacio gratuito que promueve el aprendizaje a través del juego, el arte, la ciencia y la innovación, fortaleciendo la participación activa de las infancias y juventudes en entornos creativos y comunitarios. La iniciativa busca potenciar la imaginación, la curiosidad y el desarrollo de habilidades artísticas, tecnológicas y socioemocionales.

Las actividades se realizan de martes a viernes, entre las 15:00 y las 17:00 horas, y contemplan una variada programación de laboratorios y experiencias creativas, pensadas para incentivar la exploración y el trabajo colaborativo.

Entre las actividades que se están desarrollando se encuentran:

  • Laboratorio de tallado de títeres: “Dando vida a mi persona”

  • Laboratorio de expresión corporal: “Descubriendo mi animal interior”

  • Experiencia creativa: “Bio-Volt: generando electricidad con frutas”

  • Experiencia creativa de escaneo 3D: “Portal 3D: digitalizando el fin del mundo”

  • Laboratorio creativo de circuitos eléctricos simples: “El despertar de la luz”

  • Laboratorio creativo de maqueta electrificada de Porvenir: “Cyber-ciudad”

Desde la organización destacaron que CECREA se concibe como un espacio para imaginar, experimentar y crear en comunidad, donde niñas, niños y jóvenes pueden aprender desde la exploración libre y el intercambio de ideas, poniendo en valor la creatividad como motor de aprendizaje y desarrollo personal.

Las personas interesadas en participar o conocer más detalles pueden informarse a través de las redes sociales oficiales en Instagram y Facebook: CECREA Porvenir, o realizar consultas al correo [email protected].

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: INACAP IMPULSA PROYECTO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA CONTROLAR INVENTARIOS EN VITRINAS

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

LAS GAVIOTAS CUMPLEN UN ROL ECOLÓGICO ESENCIAL EN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS

corediazvalderrama

CORE ARTURO DIAZ VALDERRAMA Y AUDITORÍA AL GOBIERNO REGIONAL "TENEMOS QUE VER LO QUE ESTÁ OCURRIENDO"

