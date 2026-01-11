CECREA PORVENIR INVITA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES A PARTICIPAR EN EXPERIENCIAS CREATIVAS DE ARTE Y TECNOLOGÍA

El programa CECREA Porvenir, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dio inicio en la comuna de Porvenir a una nueva temporada de talleres y experiencias creativas de arte y tecnología, dirigidas a niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 19 años.

CECREA es un espacio gratuito que promueve el aprendizaje a través del juego, el arte, la ciencia y la innovación, fortaleciendo la participación activa de las infancias y juventudes en entornos creativos y comunitarios. La iniciativa busca potenciar la imaginación, la curiosidad y el desarrollo de habilidades artísticas, tecnológicas y socioemocionales.

Las actividades se realizan de martes a viernes, entre las 15:00 y las 17:00 horas, y contemplan una variada programación de laboratorios y experiencias creativas, pensadas para incentivar la exploración y el trabajo colaborativo.

Entre las actividades que se están desarrollando se encuentran:

Laboratorio de tallado de títeres: “Dando vida a mi persona”

Laboratorio de expresión corporal: “Descubriendo mi animal interior”

Experiencia creativa: “Bio-Volt: generando electricidad con frutas”

Experiencia creativa de escaneo 3D: “Portal 3D: digitalizando el fin del mundo”

Laboratorio creativo de circuitos eléctricos simples: “El despertar de la luz”

Laboratorio creativo de maqueta electrificada de Porvenir: “Cyber-ciudad”

Desde la organización destacaron que CECREA se concibe como un espacio para imaginar, experimentar y crear en comunidad, donde niñas, niños y jóvenes pueden aprender desde la exploración libre y el intercambio de ideas, poniendo en valor la creatividad como motor de aprendizaje y desarrollo personal.

Las personas interesadas en participar o conocer más detalles pueden informarse a través de las redes sociales oficiales en Instagram y Facebook: CECREA Porvenir, o realizar consultas al correo [email protected] .