ZONA FRANCA ALBERGÓ PRIMERA CORRIDA DE CORPÓREOS EN PUNTA ARENAS

Durante la jornada del sábado 10 de enero en la ciudad de Punta Arenas se realizó la primera corrida de corpóreos realizada en la Zona Franca de Punta. La actividad fue organizada por la Fundación Pewmayen y contó con la participación de más de 20 corpóreos que representaron a diferentes empresas e instituciones en una competencia única.

La iniciativa tuvo como objetivo sensibilizar sobre la importancia del bienestar emocional mediante la actividad física y el humor en el marco del Mes de la Salud Mental.

Los tres mejores corpóreos de la competición fueron el Gorila de Guanna Coffe, que consiguió la primera posición; en segunda posición se ubicó Don Grifo de Aguas Magallanes. En tercera posición, cerrando el podio, quedó Don Milodon, representante de la Cámara de Turismo de Magallanes y Antártica Chilena.



