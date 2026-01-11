Punta Arenas,
11 de enero de 2026

ZONA FRANCA ALBERGÓ PRIMERA CORRIDA DE CORPÓREOS EN PUNTA ARENAS

La iniciativa tuvo como objetivo sensibilizar sobre la importancia del bienestar emocional mediante la actividad física y el humor en el marco del Mes de la Salud Mental.

Corrida de Corporeos

Durante la jornada del sábado 10 de enero en la ciudad de Punta Arenas se realizó la primera corrida de corpóreos realizada en la Zona Franca de Punta. La actividad fue organizada por la Fundación Pewmayen y contó con la participación de más de 20 corpóreos que representaron a diferentes empresas e instituciones en una competencia única.

La iniciativa tuvo como objetivo sensibilizar sobre la importancia del bienestar emocional mediante la actividad física y el humor en el marco del Mes de la Salud Mental.

Los tres mejores corpóreos de la competición fueron el Gorila de Guanna Coffe, que consiguió la primera posición; en segunda posición se ubicó Don Grifo de Aguas Magallanes. En tercera posición, cerrando el podio, quedó Don Milodon, representante de la Cámara de Turismo de Magallanes y Antártica Chilena.


Feria gourmet

FERIA GOURMET INAUGURA AÑO CON ALTA CONVOCATORIA Y SELLO LOCAL

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ZONA FRANCA ALBERGÓ PRIMERA CORRIDA DE CORPÓREOS EN PUNTA ARENAS

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Mejores Puntajes de Porvenir

SLEP Y AUTORIDADES RECONOCEN A ESTUDIANTES DE PORVENIR POR DESTACADOS PUNTAJES PROVINCIALES

Fondo ORASMI_MJH 2

FONDO ORASMI IMPULSA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES JEFAS DE HOGAR EN MAGALLANES