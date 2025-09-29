29 de septiembre de 2025
CRITERIA: JARA LIDERA PRIMERA VUELTA PERO KAST Y MATTHEI SE IMPONDRÍAN EN BALOTAJE
La candidata oficialista encabeza las preferencias presidenciales con un 30% de intención de voto para la primera vuelta, pero tanto el abanderado republicano como la de Chile Vamos la superan en el segundo balotaje.
Cuando la consulta es por la percepción de quién será el próximo presidente, el escenario da un giro. En esa categoría, Kast lidera con un 35% de menciones, seguido de cerca por Jara con un 32%, mientras Matthei alcanza un 12%.En contraste, Jara sí logra ventaja en duelos con otros candidatos. Frente a Franco Parisi (Partido de la Gente), la candidata del PC se impone por 6 puntos (35% frente a 29%). En un escenario con Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), la diferencia es de 4 puntos a favor de Jara (38% frente a 34%).
Los resultados reflejan una consolidación de Jara en la primera vuelta, pero también evidencian desafíos estratégicos en la segunda, donde los candidatos de derecha muestran mayor competitividad.
El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.
El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.