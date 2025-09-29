CRITERIA: JARA LIDERA PRIMERA VUELTA PERO KAST Y MATTHEI SE IMPONDRÍAN EN BALOTAJE

La última edición de la encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo, confirmó que la candidata oficialista, Jeannette Jara, encabeza las preferencias presidenciales con un 30% de intención de voto para la primera vuelta. Le siguen el candidato republicano, José Antonio Kast, con un 24%, y la candiata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 14%.

Más atrás se ubican los presidenciables, Johannes Kaiser con un 10%, Franco Parisi con un 9% y Harold Mayne-Nicholls solo con 3%.

Segunda vuelta presidencial





En la cuarta encuesta Agenda Criteria de septiembre, se proyectan distintos escenarios de segunda vuelta, donde Jara no logra imponerse frente a los dos principales candidatos de la derecha. En un eventual enfrentamiento con Kast, el republicano obtiene un 44% frente al 35% de la candidata oficialista. Si el balotaje fuera con Matthei, la diferencia se reduce, pero sigue siendo desfavorable para Jara: 39% contra 34%.

Cuando la consulta es por la percepción de quién será el próximo presidente, el escenario da un giro. En esa categoría, Kast lidera con un 35% de menciones, seguido de cerca por Jara con un 32%, mientras Matthei alcanza un 12%.En contraste, Jara sí logra ventaja en duelos con otros candidatos. Frente a Franco Parisi (Partido de la Gente), la candidata del PC se impone por 6 puntos (35% frente a 29%). En un escenario con Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), la diferencia es de 4 puntos a favor de Jara (38% frente a 34%).

Los resultados reflejan una consolidación de Jara en la primera vuelta, pero también evidencian desafíos estratégicos en la segunda, donde los candidatos de derecha muestran mayor competitividad.