Punta Arenas,
28 de septiembre de 2025

ORGANIZACIÓN AYSENINA SOLICITA A PRESIDENTE BORIC QUE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE EXPRESA ANTE LAS NACIONES UNIDAS, LA MATERIALICE EN EL SUR DE CHILE

​ ​ En el marco de la 80a Asamblea General del organismo multilateral en Nueva York. ​

ewwio0AwjLSe

Director de CODESA se refirió al discurso en el cual el Primer Mandatario expresó que "no podemos dedicarnos a explotar recursos si no adoptamos medidas de conservación adecuadas, pues ello redunda en la destrucción de la vida marina de la que también dependemos nosotros".

 

En su destacado discurso ante la 80a. Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles 24 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric se presentó como un líder comprometido con el océano y el clima. "Vengo de Chile, que es un país tricontinental, que tiene un íntimo vínculo con el océano, tenemos más de 7600 kilómetros de costa y como país que mira al océano, estamos orgullosos de haber sido el primero de América y el segundo del mundo en ratificar el Acuerdo BBNJ", manifestó.  

 

El Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (o en inglés Biodiversity Beyond National Jurisdiction) tiene como objetivo asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

 

En el mismo sentido, expresó que "no podemos dedicarnos a explotar recursos si no adoptamos medidas de conservación adecuadas, pues ello redunda en la destrucción de la vida marina de la que también dependemos nosotros". Además recalcó la importancia de considerar la perspectiva socioambiental, "no nos olvidemos que somos parte de un mismo ecosistema. Sostener la vida en la tierra es una tarea que debemos asumir con urgencia y con responsabilidad: por quienes nos antecedieron, por quienes hoy comparten la vida con nosotros en el mundo y por las generaciones que están por venir".

 

Las palabras del Presidente Boric fueron ampliamente aplaudidas por los mandatarios presentes. Sin embargo, desde Aysén se planteó que el discurso contrasta con la realidad de Chile, donde actualmente existen 408 concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas, lo que constituye una seria amenaza a los ecosistemas que deberían estar resguardados.

 

Desde la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), organización parte de la campaña Salvemos La Patagonia, el director Patricio Segura Ortiz, apuntó a la falta de coherencia entre estas afirmaciones y la realidad. Sólo en esta región existen más de 300 concesiones de centros de engorda de salmones al interior de parques y reservas nacionales. "Es complejo que Chile se presente como líder mundial de la protección oceánica y de los mares, mientras en nuestras costas las concesiones salmoneras siguen dentro de áreas que debieran ser salvaguardas". 

 

En este sentido, Segura enfatizó en la necesidad de un mayor compromiso de las instituciones estatales. "No son suficientes los discursos en Nueva York, necesitamos fiscalización real, sanciones efectivas y un compromiso concreto para retirar la industria de las áreas protegidas" planteó, agregando que "esto se logra haciendo cumplir la ley".

 

"El Presidente nos convocó a proteger el futuro del mar y los océanos, pero en el presente estamos al debe en materia de protección de las áreas protegidas", agregó Segura.


NUEVO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CHILEVALORA PIDE ABRIR TRES NUEVAS OFICINAS REGIONALES EN 2026

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

