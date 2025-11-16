PUNTA ARENAS LISTA PARA LAS ELECCIONES: 33 LOCALES OPERATIVOS Y LOGÍSTICA MUNICIPAL A TOPE “ESPERAMOS QUE SEA UNA MUY BUENA JORNADA PARA TODOS” COMENTÓ ALCALDE RADONICH

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, entregó detalles sobre el despliegue municipal para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral. Según explicó, se espera un día intenso, anticipando que será una “jornada que va a hacer bastante extendida”, pero confiando en el proceso, señalando que “esperamos que sea una muy buena jornada para todos”.

El jefe comunal repasó la compleja labor logística que recae en la Municipalidad de Punta Arenas, destacando que los establecimientos educacionales requieren una preparación completa antes de abrir como locales de votación. En sus palabras, “los colegios están sin nada, la municipalidad lleva las urnas, las casetas, instalarlas, todos los letreros y la parte logística que es bastante compleja”. Añadió que en total “son 33 locales en Punta Arenas”, los cuales “ayer a las 5 pm estaban todos… con sus materiales”.

Radonich detalló además que la ciudad cuenta con “641 casetas” habilitadas para la elección, precisando que todo este despliegue es asumido íntegramente por el municipio: “esto es con total costo municipal, el Servel no nos pasa nada”.

En cuanto al funcionamiento de las mesas, el alcalde confirmó que “está todo bien, el 100% de las mesas en Punta Arenas funcionando”. Solo se registró un incidente menor, relacionado con “un vecino que se negó a ser vocal de mesa”, siendo este el único episodio reportado durante el proceso hasta el momento.

Radonich reiteró que el municipio continuará monitoreando la jornada y apoyando la operatividad de los locales de votación para garantizar un proceso seguro y ordenado para la comunidad.

​



​

