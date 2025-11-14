Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

NIÑAS Y NIÑOS DE PUERTO NATALES FUERON PROTAGONISTAS DEL FESTIVAL DE LA NIÑEZ DE FUNDACIÓN INTEGRA

​Bajo el lema “Construyendo buen trato en comunidad”, la actividad convocó a comunidades educativas de jardines infantiles y escuelas, en un espacio de juego y recreación.

Festi 1

​Una jornada llena de alegría, música y juego se vivió ayer en el "Festival de la Niñez, construyendo buen trato en comunidad" de Fundación Integra, con gran participación y protagonismo de las niñas y niños de diferentes jardines infantiles y escuelas de Puerto Natales, junto a familias y equipos educativos, en el marco del Mes de la Educación Parvularia.

La actividad contó con espacios de juego y actividades lúdicas en el Gimnasio José Miguel Carera, con la colaboración de diferentes instituciones, como la Municipalidad de Puerto Natales, la Corporación de Cultura, la Universidad de Magallanes, la Corporación Opción, el Centro de Protección Infanto Juvenil (Cepij), la Escuela Especial de Lenguaje Última Esperanza, el jardín infantil Copito de Nieve (Junji), la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur, el jardín infantil Los Conejitos y el jardín infantil Hielos Patagónicos, ambos de Fundación Integra.

En esta segunda versión del Festival en la comuna, niñas y niños presentaron diversos números artísticos, expresando todo su talento, habilidades y energía. Participaron el jardín infantil Hielos Patagónicos, el jardín infantil Los Conejitos, el jardín infantil Copito de Nieve junto a la educadora de Lengua y Cultura Indígena (Elci) y la colaboración de la Escuela Santiago Bueras, y la Escuela Bernardo O’Higgins con los grupos Lady Dance Mini y Lady Dance Teens.

Estuvieron presentes en esta jornada el seremi de Educación, Valentín Aguilera; el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz; y el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco, junto a integrantes de la Dirección Regional.

“Hemos compartido un espacio de encuentro muy significativo con niñas, niños y comunidades educativas de Puerto Natales, donde la niñez ha estado en el centro y ha sido protagonista de esta jornada, a través del juego y de su participación en las diferentes presentaciones artísticas que hemos disfrutado. Agradecemos a todas y todos quienes hicieron posible este Festival, en un ambiente de bienestar, respeto y convivencia bientratante”, destacó el director regional de Fundación Integra.

Por su parte, el seremi de Educación afirmó que “valoramos profundamente la Fiesta de la Niñez organizada por Fundación Integra en Natales, donde compartimos momentos significativos con niños, niñas y sus familias. Esta experiencia reafirma que la Educación Parvularia constituye el cimiento fundamental para el desarrollo de nuestra región. Ratificamos el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric con la primera infancia, reconociendo que en estos espacios de juego y aprendizaje construimos un país más justo e inclusivo para todas y todos”.


FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

