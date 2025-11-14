Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

AS DE OROS EN VIVO EN BAR BIRRA: UNA NOCHE DE ROCK Y BLUES PATAGÓNICO

El encuentro se realizará en Armando Sanhueza 1042, sede de Bar Birra sábado 15 de noviembre a las 23:00 horas.

asdeoros

Este sábado 15 de noviembre a las 23:00 horas, Bar Birra se transforma en el epicentro del rock y el blues en Punta Arenas con la presentación especial de As de Oros, banda que regresa a la región tras una intensa gira por Santiago, donde grabaron su último álbum en vivo en el icónico Bar de René.

La agrupación compuesta por CarlosAriel e Ítalo ofrecerá una sesión acústica íntima, cargada de energía, emoción y autenticidad. El repertorio incluirá composiciones originales que han marcado el sello de la banda, junto a un sentido homenaje a grandes referentes del blues que han influenciado su sonido.

"Queremos dejar invitado a todos los amigos a disfrutar de este evento gratuito, junto a una buena cerveza bien helada al ritmo del rock y blues", comenta Carlos Díaz, vocalista y cofundador de As de Oros.

La entrada es completamente liberada y el encuentro se realizará en Armando Sanhueza 1042, sede de Bar Birra, donde la música se mezcla con la calidez sureña y el espíritu cervecero.

🍺 ¡No te lo pierdas!

Ven a vivir una noche imperdible y déjate llevar por el pulso del rock y blues de la PatagoniaAs de Oros te espera.

Reservas y consultas por DM o al WhatsApp +569 42222565


canto latinoamerica desde 1990 (1)

GRUPO GRANIZO SE REÚNE ESTE VIERNES EN LA PERLA DEL ESTRECHO PARA CELEBRAR EL CANTO LATINOAMERICANO

MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que el proyecto Francisco Bettancourt es uno de los 57 proyectos habitacionales ejecutados durante el actual gobierno, y lamenta la difusión de información incorrecta que busca confundir a la ciudadanía.

MINVU - Altos del Cabo de Hornos_oct25
nuestrospodcast
eleccionesnatales

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI: "EL EXMINISTRO PARDOW LE MINTIÓ AL PAÍS Y HOY INTENTA ELUDIR SU RESPONSABILIDAD"

TABSA PREMIA A ALUMNOS DE ESCUELA VILLA LAS NIEVES CON UN VIAJE A LAS PINGÜINERAS

MINVU ENTREGA VIVIENDAS DEL CONDOMINIO FRANCISCO BETTANCOURT A PERSONAS RECONOCIDAS EN EL INFORME VALECH