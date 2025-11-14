AS DE OROS EN VIVO EN BAR BIRRA: UNA NOCHE DE ROCK Y BLUES PATAGÓNICO

Este sábado 15 de noviembre a las 23:00 horas, Bar Birra se transforma en el epicentro del rock y el blues en Punta Arenas con la presentación especial de As de Oros, banda que regresa a la región tras una intensa gira por Santiago, donde grabaron su último álbum en vivo en el icónico Bar de René.

La agrupación compuesta por Carlos, Ariel e Ítalo ofrecerá una sesión acústica íntima, cargada de energía, emoción y autenticidad. El repertorio incluirá composiciones originales que han marcado el sello de la banda, junto a un sentido homenaje a grandes referentes del blues que han influenciado su sonido.

"Queremos dejar invitado a todos los amigos a disfrutar de este evento gratuito, junto a una buena cerveza bien helada al ritmo del rock y blues", comenta Carlos Díaz, vocalista y cofundador de As de Oros.

La entrada es completamente liberada y el encuentro se realizará en Armando Sanhueza 1042, sede de Bar Birra, donde la música se mezcla con la calidez sureña y el espíritu cervecero.

🍺 ¡No te lo pierdas!

Ven a vivir una noche imperdible y déjate llevar por el pulso del rock y blues de la Patagonia. As de Oros te espera.

Reservas y consultas por DM o al WhatsApp +569 42222565

