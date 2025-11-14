Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

TALLERES, TURISMO Y COOPERACIÓN MUNICIPAL CON LAS CONDES: RADONICH ENTREGA COMPLETO PANORAMA DE GESTIÓN EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, entregó un detallado panorama sobre diversas iniciativas municipales vinculadas a desarrollo comunitario, cultura, turismo y colaboración intercomunal.

El jefe comunal destacó el cierre del segundo semestre de talleres para mujeres, instancia que permitió reconocer a doscientas participantes que finalizaron once cursos ejecutados entre agosto y noviembre. La autoridad valoró el compromiso y aprendizaje demostrado por las vecinas que formaron parte de esta propuesta formativa impulsada por la municipalidad.

En materia cultural, Radonich informó el inicio de la temporada de galas de fin de año, cuya programación comenzó con el retiro de invitaciones para la presentación de la Escuelita de Ballet, abriendo así la cartelera de noviembre. En total, se contemplan seis presentaciones de los elencos municipales, marcando uno de los hitos más esperados por la comunidad en este cierre anual.

A estos anuncios se sumó el balance de la Feria y Cierre de Talleres del Adulto Mayor 2025, actividad que reunió a más de 2.500 personas, entre ellas representantes de 45 organizaciones locales y mil 200 talleristas, en una jornada desarrollada en el Instituto Don Bosco y coordinada por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

En el ámbito turístico, el alcalde informó el lanzamiento del nuevo sitio web oficial de turismo, www.ciudadantartica.cl, plataforma que reúne información práctica sobre alojamientos, gastronomía y actividades disponibles en la capital regional. La iniciativa busca fortalecer la experiencia de los visitantes nacionales y extranjeros que llegan a Punta Arenas cada temporada.

Finalmente, Radonich abordó la alianza en desarrollo entre Punta Arenas y Las Condes, destacando el intercambio de experiencias en sostenibilidad ambiental y seguridad ciudadana, ámbitos en los que ambos municipios han trabajado durante los últimos meses con la finalidad de fortalecer políticas locales y compartir aprendizajes replicables.

Durante su participación en Polar Comunicaciones, el alcalde reiteró el compromiso de la administración municipal con el desarrollo cultural, comunitario y turístico de la ciudad, además de avanzar en modelos de cooperación que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos de Punta Arenas.



CE2

INACH PARTICIPA COMO DELEGACIÓN INVITADA EN EL CONGRESO NACIONAL EXPLORA 2025 JUNTO A ESTUDIANTES DE MAGALLANES

PDI PRESENTA INNOVADOR PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FRONTERIZA DE MAGALLANES: EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ABIS

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

INACH PARTICIPA COMO DELEGACIÓN INVITADA EN EL CONGRESO NACIONAL EXPLORA 2025 JUNTO A ESTUDIANTES DE MAGALLANES

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

patinaje

ESCUELA DE PATINAJE TRAVELLING SKATE AUSTRAL HIZO UN BALANCE POSITIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL OPEN INTERNACIONAL DE PUERTO NATALES

2_CHAÑARCILLO VISTA PONIENTE_ORIENTE

MINVU CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA EL DISEÑO DE CALLE CHAÑARCILLO

WhatsApp Image 2025-11-12 at 18

"SENDEROS DEL NAZARENO" LLEVÓ LA ESENCIA DEL FOLCLORE CHILOTE AL PROGRAMA CHILOÉ: MÚSICA, MAGIA Y TRADICIONES

parqueestrechomuestra