16 de noviembre de 2025
POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025
Con votación obligatoria y una cobertura en tiempo real, Polar Comunicaciones conecta a los ciudadanos con el avance de estas nuevas elecciones.
Este domingo 16 de noviembre, Polar Comunicaciones inicia su cobertura en vivo para informar a Chile y especialmente a la región de Magallanes sobre el desarrollo de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Con esta elección, el país seleccionará a senadores en 7 regiones y diputados en todo el país, además del próximo presidente o presidenta de Chile.
Durante esta jornada, los votantes recibirán dos papeletas en la región de Magallanes y la Antártica chilena: una para candidatos a diputados y diputadas; y una para los candidatos presidenciales. Esta votación es obligatoria y su incumplimiento puede resultar en una multa de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $34.000 y $104.000 aproximadamente.
Polar Comunicaciones ofrecerá una cobertura en tiempo real, conectando con reporteros en diversos centros de votación y con autoridades locales.
