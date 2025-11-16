POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

Este domingo 16 de noviembre, Polar Comunicaciones inicia su cobertura en vivo para informar a Chile y especialmente a la región de Magallanes sobre el desarrollo de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Con esta elección, el país seleccionará a senadores en 7 regiones y diputados en todo el país, además del próximo presidente o presidenta de Chile.

Durante esta jornada, los votantes recibirán dos papeletas en la región de Magallanes y la Antártica chilena: una para candidatos a diputados y diputadas; y una para los candidatos presidenciales. Esta votación es obligatoria y su incumplimiento puede resultar en una multa de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $34.000 y $104.000 aproximadamente.

Polar Comunicaciones ofrecerá una cobertura en tiempo real, conectando con reporteros en diversos centros de votación y con autoridades locales.

