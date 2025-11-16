Punta Arenas,
16 de noviembre de 2025

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

Con votación obligatoria y una cobertura en tiempo real, Polar Comunicaciones conecta a los ciudadanos con el avance de estas nuevas elecciones. ​

PLACA ELECCIONES 2024 (1)

Este domingo 16 de noviembre, Polar Comunicaciones inicia su cobertura en vivo para informar a Chile y especialmente a la región de Magallanes sobre el desarrollo de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Con esta elección, el país seleccionará a senadores en 7 regiones y diputados en todo el país, además del próximo presidente o presidenta de Chile.

Durante esta jornada, los votantes recibirán dos papeletas en la región de Magallanes y la Antártica chilena: una para candidatos a diputados y diputadas; y una para los candidatos presidenciales. Esta votación es obligatoria y su incumplimiento puede resultar en una multa de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $34.000 y $104.000 aproximadamente.

Polar Comunicaciones ofrecerá una cobertura en tiempo real, conectando con reporteros en diversos centros de votación y con autoridades locales.


debatoarchi

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

CIERRAN MESAS EN NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA: JARA QUEDA EN PRIMER LUGAR Y KAISER SEGUNDO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

¡NO TE QUEDES SIN SALDO! ENCUENTRA EL PUNTO DE RECARGA MÁS CERCANO PARA TU TARJETA PUNTA ARENAS CONECTADO

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO