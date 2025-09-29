Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de septiembre de 2025

CADEM: JARA AVENTAJA A KAST POR 3 PUNTOS Y A MATTHEI POR 9 EN INTENCIÓN DE VOTO EN PRIMERA VUELTA

​Pese a los resultados, un 39% de los consultados cree que el líder republicano será el próximo Mandatario, mientras que un 31% proyecta como ganadora a la exministra comunista.

encuestacadem

La cuarta semana de septiembre trajo nuevos movimientos en la carrera presidencial. Según la última encuesta Plaza Pública, que publica Cadem, la candidata del pacto oficialista Unidad por Chile y de la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, se mantiene al frente en la intención de voto de primera vuelta con un 26%, tres puntos por encima del líder republicano José Antonio Kast, que retrocede al 23% tras una caída sostenida desde agosto.

El estudio detalla que Kast, apoyado además por el Partido Social Cristiano (PSC), ha descendido un punto semanal desde el 14 de agosto, cuando lideraba con un 29%.

En tercer lugar aparece Evelyn Matthei, respaldada por Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, con un 17%.

Más atrás se ubica el diputado nacional libertario Johannes Kaiser, con un 11%Franco Parisi, del Partido de la Gente, con un 9%; Harold Mayne-Nicholls, independiente, con un 5%Marco Enríquez-Ominami, líder progresista, con apenas un 1%, y Eduardo Artés, profesor y dirigente de izquierda radical, con 0%. Un 8% de los encuestados declaró que no votaría, no sabe o no responde.

Aunque Jara encabeza la intención de voto, el sondeo muestra que la percepción ciudadana sobre el desenlace de la contienda es distinta, puesto que, en el ítem de expectativa, un 39% cree que Kast será finalmente el próximo Presidente de Chile, mientras que un 31% proyecta a la exministra comunista como ganadora.

En torno a la evaluación presidencial, el estudio indica que la aprobación del Presidente Gabriel Boric aumentó a un 34%, mientras que su desaprobación se mantiene en 60%, sin variaciones significativas en comparación con la semana anterior.

Fuente: latercera.com


cademjarrakast

CADEM: JARA SUPERA A KAST EN PRIMERA VUELTA, PERO EXPECTATIVA PRESIDENCIAL AÚN FAVORECE AL LÍDER REPUBLICANO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

Leer Más

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

SD 6
nuestrospodcast
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
imagen 1 la memoria también se pinta

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CREAN OBRAS VISUALES INSPIRÁNDOSE EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE Y EL MUNDO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales