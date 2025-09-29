CADEM: JARA AVENTAJA A KAST POR 3 PUNTOS Y A MATTHEI POR 9 EN INTENCIÓN DE VOTO EN PRIMERA VUELTA

La cuarta semana de septiembre trajo nuevos movimientos en la carrera presidencial. Según la última encuesta Plaza Pública, que publica Cadem, la candidata del pacto oficialista Unidad por Chile y de la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, se mantiene al frente en la intención de voto de primera vuelta con un 26%, tres puntos por encima del líder republicano José Antonio Kast, que retrocede al 23% tras una caída sostenida desde agosto.

El estudio detalla que Kast, apoyado además por el Partido Social Cristiano (PSC), ha descendido un punto semanal desde el 14 de agosto, cuando lideraba con un 29%.

En tercer lugar aparece Evelyn Matthei, respaldada por Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, con un 17%.

Más atrás se ubica el diputado nacional libertario Johannes Kaiser, con un 11%; Franco Parisi, del Partido de la Gente, con un 9%; Harold Mayne-Nicholls, independiente, con un 5%; Marco Enríquez-Ominami, líder progresista, con apenas un 1%, y Eduardo Artés, profesor y dirigente de izquierda radical, con 0%. Un 8% de los encuestados declaró que no votaría, no sabe o no responde.

Aunque Jara encabeza la intención de voto, el sondeo muestra que la percepción ciudadana sobre el desenlace de la contienda es distinta, puesto que, en el ítem de expectativa, un 39% cree que Kast será finalmente el próximo Presidente de Chile, mientras que un 31% proyecta a la exministra comunista como ganadora.

En torno a la evaluación presidencial, el estudio indica que la aprobación del Presidente Gabriel Boric aumentó a un 34%, mientras que su desaprobación se mantiene en 60%, sin variaciones significativas en comparación con la semana anterior.

Fuente: latercera.com

​

