16 de noviembre de 2025
PROCEDIMIENTO EN DESARROLLO EN PUNTA ARENAS: DETIENEN A PERSONA QUE SE NEGÓ A EJERCER COMO VOCAL DE MESA
Noticia en desarrollo
Durante la mañana de hoy, se registró un procedimiento policial en el Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas, luego de que una persona fuera detenida por negarse a cumplir su función como vocal de mesa.
Carabineros concurrió al establecimiento tras ser alertados de la situación y concretó la detención conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente.
Se trata de una noticia en desarrollo, por lo que se espera que durante las próximas horas autoridades entreguen más detalles sobre lo ocurrido y los pasos a seguir.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
