“FALTA MODERNIZAR LA LEY ACTUAL SANITARIA”: CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR PLANTEA URGENCIAS EN SALUD PARA MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Verónica Aguilar Martínez, abordó diversos temas que —según explicó— son claves para destrabar el desarrollo de la región y avanzar hacia una legislación más moderna e inclusiva.

Aguilar enfatizó que existen “actualizaciones de legislaciones que nos tienen frenados como región”, mencionando entre ellas la necesidad de revisar la Ley de Inclusión, la Ley Cholito, y las leyes de excepción aplicadas a Magallanes. En materia sanitaria, señaló que “falta modernizar la ley actual sanitaria”, argumentando que la falta de especialistas y las extensas listas de espera en atención médica siguen siendo uno de los principales problemas que enfrentan las familias magallánicas.

Dentro de sus ejes programáticos, la candidata destacó la salud, el emprendimiento y la conectividad, aunque reconoció que las prioridades cambian según las realidades locales: “Nos hemos dado cuenta también de otros temas como, por ejemplo, en Natales salud, en Porvenir conectividad, en Punta Arenas seguridad y emprendimiento, temas que nos han priorizado los mismos vecinos”, comentó.

Uno de los puntos centrales de su propuesta es la creación de un sistema inclusivo post escolar para personas con discapacidad, tema que calificó de urgente. “Hoy en Chile, cuando una persona con discapacidad cumple 26 años, el Estado simplemente deja de financiar su educación. Los colegios especiales pierden la subvención y las familias quedan solas, sin opciones reales de continuidad educativa o de formación laboral”, explicó Aguilar, quien señaló que esta realidad requiere una respuesta inmediata del Estado.

En materia de equidad de género, destacó el avance de las mujeres en distintos espacios de la sociedad y la necesidad de seguir consolidando esos logros. “Es tan importante lo que hemos avanzado como mujeres en la región y el país que dar un paso atrás sería un retroceso inmenso”, sostuvo, agregando que “el tema de la violencia ha sido un tema permanente en Magallanes”. Aseguró que hoy existen más herramientas para enfrentarla, pero advirtió: “Necesitamos menos reuniones y más acción”.

Sobre la seguridad, Aguilar fue enfática en señalar que “no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema transversal”, subrayando además que Magallanes, al ser una zona fronteriza, debe tener un enfoque especial en materia de control y protección, especialmente ante el escenario nacional que se ha discutido en los debates presidenciales.

Finalmente, abordó la problemática habitacional, destacando las dificultades que enfrenta la clase media. “Para muchos de nosotros la clase media somos muy pobres para el banco y muy ricos para el Estado y eso hace que mucha gente esté en lista de espera para acceder a vivienda”, expresó. En ese sentido, propuso avanzar en iniciativas que permitan a las nuevas familias y generaciones acceder a su primera vivienda, generando así mayor equidad y oportunidades reales para quienes hoy quedan fuera del sistema.





