CARRERA DE TOPOGRAFÍA DE SANTO TOMÁS PROMUEVE TALLER ABIERTO SOBRE DRONES Y EXPLICA VENTAJAS DE ESTUDIAR LA ESPECIALIDAD

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora de carreras del Área de Ingeniería de Santo Tomás Punta Arenas, María Luisa Soto, junto al jefe de carrera de Topografía, René Zuñiga, conversaron y entregaron detalles sobre el rol de la tecnología y el uso de drones en los procesos formativos de la institución, además de extender una invitación abierta a la comunidad.

Ambos profesionales destacaron que la topografía cumple un papel fundamental en el desarrollo regional, siendo clave en la planificación de proyectos urbanos, obras civiles y en la tecnología del futuro. En ese contexto, resaltaron que el uso de drones en la carrera se ha convertido en una herramienta esencial, permitiendo mayor precisión, eficiencia y seguridad en los trabajos en terreno. También abordaron su importancia, objetivos de uso y los avances tecnológicos que hoy forman parte del aprendizaje de los estudiantes.

En la entrevista anunciaron además el taller gratuito “Descubre el mundo de los drones en acción”, que se realizará el 21 de noviembre a las 17:30 horas en el Parque María Behety, instancia pensada para que jóvenes y familias puedan conocer de manera práctica cómo opera esta tecnología y su vínculo directo con la topografía.









​

