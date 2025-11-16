Punta Arenas,
16 de noviembre de 2025

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC EN POLAR COMUNICACIONES: DETENCIONES, FISCALIZACIONES Y LLAMADO A REVISAR DATOS ANTES DE VOTAR EN ESTA JORNADA DE ELECCIONES

El Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic entregó un balance preliminar del desarrollo de la jornada electoral de este 16 de noviembre en la región de Magallanes.

El delegado destacó que “ha sido una jornada tranquila”, precisando que durante la mañana acompañó al Presidente de la República. “Estuve en la mañana acompañando al presidente Gabriel Boric a emitir su derecho a sufragio en el Liceo Industrial”, señaló, agregando que posteriormente el mandatario “emprendió su vuelo de regreso a la capital”.

Respecto al balance operativo y de orden público, Ruiz Pivcevic informó que “hasta el momento van 10 personas detenidas, 5 por negarse a ser vocales de mesa y 5 que tenían causas anteriores por no haber ido a votar o a excusarse por estar lejos de lugar de votación”. Añadió que se mantiene un monitoreo activo para garantizar el correcto funcionamiento del proceso en toda la región.

La autoridad también abordó las denuncias vinculadas al cumplimiento del derecho a voto por parte de trabajadores y trabajadoras. Explicó que se encuentran “fiscalizando y recibiendo las denuncias en caso de que hayan empleadores que no permitan a sus trabajadores esta ventana de 3 horas para que puedan ir a votar”, recordando la obligatoriedad de respetar ese permiso legal.

En cuanto a situaciones excepcionales, el delegado confirmó complicaciones en zonas aisladas debido a las condiciones meteorológicas. “Estamos con inconvenientes en Puerto Toro por fuertes vientos, por seguridad se han suspendido los cruces y eso ha imposibilitado el proceso de votación, por el momento”, informó.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a evitar aglomeraciones en los últimos minutos del día y a verificar con anticipación la información electoral. “Evitar votar a última hora, no jugar con los tiempos límites y antes de salir a votar revisen sus datos, han habido pequeños cambios por la geolocalización que hace Servel”, señaló, esperando que “tengamos un cierre de jornada tranquilo en este 16 de noviembre”.


MAGALLANES ALCANZA MÁS DE 84% DE INSTALACIÓN DE MESAS: DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL ENTREGA BALANCE PRELIMINAR EN CONTACTO CON POLAR COMUNICACIONES

CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS

​El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

​El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC EN POLAR COMUNICACIONES: DETENCIONES, FISCALIZACIONES Y LLAMADO A REVISAR DATOS ANTES DE VOTAR EN ESTA JORNADA DE ELECCIONES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

DESDE MADRID, ESPAÑA CHILENA JOSEFINA VARGAS SE REFIERE A CÓMO SE VIE EL PROCESO ELECCIONARIO EN ESE PAÍS

COMIENZA OFICIALMENTE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS CON LA INSTALACIÓN DE MESAS

CARRERA DE TOPOGRAFÍA DE SANTO TOMÁS PROMUEVE TALLER ABIERTO SOBRE DRONES Y EXPLICA VENTAJAS DE ESTUDIAR LA ESPECIALIDAD

