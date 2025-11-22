22 de noviembre de 2025
HASTA EL 17 DE DICIEMBRE SE MANTIENE LA CAMPAÑA DE POLAR COMUNICACIONES
En beneficio de los niños de la Junji.
Los juguetes recibidos serán distribuidos por la Junji, las unidades educativas beneficiadas son “Ukika” de Puerto Williams; “Papelucho” y “Pepita de Oro” de Porvenir; “Los Cisnes” y “Los Chulenguitos” de Puerto Natales; “Caperucita Roja”, “Bambi”, “Continente Blanco”, “Laguna Azul”, “Las Charitas”, “Juan Ruiz Mancilla”, “Villa Las Nieves”, “Sueños de Infancia”, “Cumbres Patagónicas”, “Colores del Viento”, “Costanera del Estrecho” y “Peter Pan” de Punta Arenas.
La campaña busca reunir juguetes nuevos, en buen estado, no bélicos y adecuados para niñas y niños entre los 0 y los 4 años, con la Galería Palace, calle Bories 932 de Punta Arenas, como centro de acopio y el respaldo de Transbordadora Austral Broom, Gasco Magallanes, SalfaCorp, Pesca Chile, Aerovías Dap, Methanex, el Colegio Británico y Blumar, buscando despertar el espíritu de solidaridad navideño.
Como todos los viernes.
