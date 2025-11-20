20 de noviembre de 2025
ESTE VIERNES CONTINÚAN ATENCIONES EN TERRENO DE “JUSTICIA+CERCA”
La autoridad regional dejó extendida una invitación a la ciudadanía a concurrir a estos operativos los cuales seguirán otorgándose todos los días viernes en esta misma arteria -hasta el 12 de diciembre-.
En un despliegue territorial para descentralizar las atenciones de sus servicios, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia a todos sus usuarios y usuarias, este viernes desde las 10:30 horas continuarán las atenciones en terreno de “Justicia+Cerca”, en el bandejón de Bories esquina Avenida Colón, a cargo de las Oficinas Móviles del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).
La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la comunidad magallánica a anticiparse y no dejar para último momento la renovación de sus cédulas de identidad o pasaportes antes de viajar en vacaciones, ya que estos documentos demoran alrededor de ocho días hábiles en llegar. Destacó que también el público puede acceder a otras prestaciones como las solicitudes de Clave Única para realizar trámites online. Asimismo, la Corporación de Asistencia Judicial estará presente con su móvil de atención para brindar asesoría y orientación jurídica gratuita en materia de familia, penal, civil, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y temas laborales, entre otras materias.
La autoridad regional dejó extendida una invitación a la ciudadanía a concurrir a estos operativos los cuales seguirán otorgándose todos los días viernes en esta misma arteria -hasta el 12 de diciembre-. Finalmente, instó a que se mantenga informada a través de las redes sociales de la SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos sobre futuras jornadas de atención extraordinaria, tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región.
TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”
"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.
"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.