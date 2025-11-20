ESTE VIERNES CONTINÚAN ATENCIONES EN TERRENO DE “JUSTICIA+CERCA”

​En un despliegue territorial para descentralizar las atenciones de sus servicios, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia a todos sus usuarios y usuarias, este viernes desde las 10:30 horas continuarán las atenciones en terreno de “Justicia+Cerca”, en el bandejón de Bories esquina Avenida Colón, a cargo de las Oficinas Móviles del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).



La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la comunidad magallánica a anticiparse y no dejar para último momento la renovación de sus cédulas de identidad o pasaportes antes de viajar en vacaciones, ya que estos documentos demoran alrededor de ocho días hábiles en llegar. Destacó que también el público puede acceder a otras prestaciones como las solicitudes de Clave Única para realizar trámites online. Asimismo, la Corporación de Asistencia Judicial estará presente con su móvil de atención para brindar asesoría y orientación jurídica gratuita en materia de familia, penal, civil, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y temas laborales, entre otras materias.



La autoridad regional dejó extendida una invitación a la ciudadanía a concurrir a estos operativos los cuales seguirán otorgándose todos los días viernes en esta misma arteria -hasta el 12 de diciembre-. Finalmente, instó a que se mantenga informada a través de las redes sociales de la SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos sobre futuras jornadas de atención extraordinaria, tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región.



