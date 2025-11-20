Punta Arenas,
20 de noviembre de 2025

ESTE VIERNES CONTINÚAN ATENCIONES EN TERRENO DE “JUSTICIA+CERCA”

​La autoridad regional dejó extendida una invitación a la ciudadanía a concurrir a estos operativos los cuales seguirán otorgándose todos los días viernes en esta misma arteria -hasta el 12 de diciembre-.

JUSTICIA+CERCA

​En un despliegue territorial para descentralizar las atenciones de sus servicios, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia a todos sus usuarios y usuarias, este viernes desde las 10:30 horas continuarán las atenciones en terreno de “Justicia+Cerca”, en el bandejón de Bories esquina Avenida Colón, a cargo de las Oficinas Móviles del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la comunidad magallánica a anticiparse y no dejar para último momento la renovación de sus cédulas de identidad o pasaportes antes de viajar en vacaciones, ya que estos documentos demoran alrededor de ocho días hábiles en llegar. Destacó que también el público puede acceder a otras prestaciones como las solicitudes de Clave Única para realizar trámites online. Asimismo, la Corporación de Asistencia Judicial estará presente con su móvil de atención para brindar asesoría y orientación jurídica gratuita en materia de familia, penal, civil, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y temas laborales, entre otras materias.

La autoridad regional dejó extendida una invitación a la ciudadanía a concurrir a estos operativos los cuales seguirán otorgándose todos los días viernes en esta misma arteria -hasta el 12 de diciembre-. Finalmente, instó a que se mantenga informada a través de las redes sociales de la SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos sobre futuras jornadas de atención extraordinaria, tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región.

fiesta de la infancia 2

CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS SE VIVIÓ LA “FIESTA DE LA INFANCIA” DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL