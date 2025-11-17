DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME DUCCI: “LA BANCADA MÁS GRANDE DE CHILE HOY DÍA LA TIENE EL PARTIDO REPUBLICANO”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado electo por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, realizó su primera reflexión pública tras los resultados parlamentarios, destacando el escenario político que se abre para el país y para la región.

Riquelme comenzó señalando que “es una mañana especialmente muy grata, Magallanes me está dando la bienvenida como diputado electo como se merece, con lluvia, con viento, como es Magallanes”, destacando además el desempeño del Partido Republicano en esta elección. “Hoy día la bancada más grande de Chile hoy día la tiene el Partido Republicano, es tremendo triunfo para el partido, tenemos un porcentaje alto, la lista más votada en Magallanes”, afirmó.

El diputado electo también dedicó palabras a sus pares reelectos en la región. Explicó que “ayer lo saludé, lo felicité” en referencia al senador Carlos Bianchi, y señaló que aún espera contactar a la diputada Javiera Morales: “No tengo el número de Javiera, intentaré conseguírmelo para felicitarla”. Agregó además que “espero ponerme al día con todos los mensajes que he recibido” tras su triunfo.

Respecto al panorama nacional, Riquelme calificó el resultado como “un fracaso para la izquierda, desaparecen partidos, el Partido Radical, Evópoli, lamentable por Evópoli, y ahora enfrentar lo que se viene el próximo mes, entre libertad y comunismo”. En esa línea, anticipó una evaluación crítica del estado del país: “Nosotros vamos a ver recién en marzo cómo está financieramente este país”.

En materia de vivienda, el parlamentario electo abordó los problemas asociados al sistema de postulación y el rol del Serviu. Señaló que “la propuesta de JAK es simplificar el proceso de postulación para acceso de vivienda, el Serviu se desprendió de su responsabilidad de distribución de cupos para vivienda”, subrayando que “tenemos que volver a poner a prioridad a los chilenos, a la gente que lleva mucho tiempo esperando”. Agregó que “aquí la culpa no la tiene Salfa, no la tiene Ebco, la culpa la tiene Serviu que no asume su responsabilidad”, advirtiendo además que “el nivel de crisis financiera que nos va a entregar este gobierno no podemos imaginarla, la Ley de Presupuesto nos entregó una alerta naranja para lo que se viene para el próximo año”.

Finalmente, consultado por el tono político que adoptará con autoridades regionales como el senador Carlos Bianchi o el gobernador Jorge Flies, Riquelme sostuvo que, pese a las diferencias, espera mantener una disposición constructiva, recordando que “la gente me eligió por el trabajo que yo hice en el Core”, asegurando que su foco estará puesto en responder a las necesidades de Magallanes.

