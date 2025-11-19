19 de noviembre de 2025
PROFESIONALES CONAF ABORDAN EL ESTADO DE LA CONSERVACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS Y LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA BIODIVERSIDAD REGIONAL
Cuidemos nuestros parques.
Esta mañana, en el programa "Cuidemos nuestros parques" de Polar Comunicaciones, las profesionales Carla Hernández y Alejandra Silva, de la Sección de Conservación de la Diversidad Biológica de Conaf, conversaron sobre el trabajo que desarrolla la institución en materia de resguardo y gestión de las áreas protegidas en Magallanes.
Durante el espacio radial y televisivo, las especialistas explicaron cómo Conaf lleva adelante las labores de conservación, destacando que este trabajo implica planificación técnica, monitoreo constante y la aplicación de programas orientados a preservar ecosistemas sensibles y especies nativas. Desde la sección detallaron que entre los programas existentes se encuentran iniciativas de restauración ecológica, control de especies exóticas invasoras, estudios de biodiversidad y gestión de conservación en terreno, entre otras líneas de acción.
Respecto a las prioridades actuales, señalaron que la región mantiene focos estratégicos relacionados con la protección de la fauna y flora nativa, la prevención de impactos derivados del cambio climático y la necesidad de fortalecer la investigación científica dentro de las áreas protegidas. Subrayaron que la planificación y la educación ambiental también son pilares fundamentales para asegurar la continuidad de estos espacios naturales.
En cuanto a las amenazas que enfrentan las áreas protegidas, las profesionales advirtieron que fenómenos como la presencia de especies invasoras, el aumento de la presión humana, los riesgos de incendios forestales y los efectos del cambio climático continúan siendo desafíos relevantes para la región. Recalcaron que el trabajo interinstitucional y la colaboración comunitaria son claves para mitigar estos riesgos y avanzar en la conservación a largo plazo.
Proyecto financiado a través de FFMCS 2025
TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”
"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.
"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.