Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de noviembre de 2025

MUNICIPIO REABRE PLAZA EL OVEJERO TRAS SU RENOVACIÓN COMPLETA EN AVENIDA BULNES

​Las obras, ejecutadas durante un año, incorporaron nueva iluminación LED, pavimentos, paisajismo y mobiliario sin alterar la identidad histórica del monumento.

REAPERTURA DE PLAZA EL OVEJERO (18)

La Municipalidad de Punta Arenas inauguró este martes la renovación integral de la Plaza El Ovejero, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad y un punto de referencia para residentes y visitantes. Ubicada en el bandejón central de Avenida Bulnes, la intervención modernizó el entorno del monumento sin modificar su carácter tradicional, incorporando mejoras de infraestructura, iluminación, accesibilidad y áreas verdes.

El proyecto, financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), contempló el recambio total de pavimentos, la recuperación del trazado original de los senderos, la instalación de flores y arbustos y la incorporación de luminarias LED peatonales y proyectores de realce al monumento, completando un total de 61 luces distribuidas por seguridad y armonía visual.

Durante la apertura, el alcalde Claudio Radonich destacó que la intervención se desarrolló con respeto por el diseño y simbolismo del lugar. "Estamos en una postal clásica de nuestra ciudad. Aquí había pavimentos en mal estado y elementos deteriorados, y era necesario intervenir, pero sin perder la esencia. Hoy la plaza está rejuvenecida, con más luz, con la misma silueta del paisaje de siempre y con una inversión importante para que siga siendo un paseo tradicional de Punta Arenas. Lo que buscamos es que mantenga las mismas sensaciones de siempre, pero con mayor seguridad y cuidado estético".

El jefe comunal recalcó que el espacio entrará ahora en una etapa de funcionamiento supervisado. "Durante las próximas semanas estaremos en marcha blanca y todo queda bajo garantía para corregir detalles. Pedimos a los vecinos que cuiden especialmente el pasto y la flora, porque en Punta Arenas mantener áreas verdes no es fácil hasta que se afirman con el tiempo. Esperamos que en un año más ya tengamos el pasto completamente maduro".

El director de Obras Municipales, Alex Saldivia, subrayó la importancia urbanística del proyecto. "El último mejoramiento importante en este bandejón se realizó hace aproximadamente 50 años, por lo que era necesaria una renovación profunda de veredas y tránsito peatonal. Hoy la plaza cuenta con iluminación LED de estándar urbano, incluidas luminarias peatonales tipo Valentino, mobiliario, áreas verdes y un paisajismo que respeta su identidad. La obra tuvo una duración de un año y una inversión de alrededor de $400 millones".

Saldivia agregó que se trata de uno de los puntos urbanos más fotografiados de Punta Arenas. "Por la presencia del monumento al Ovejero y su símbolo cultural, este es uno de los espacios icónicos de la ciudad. El llamado es a cuidarlo porque refleja también cómo queremos proyectar nuestra imagen hacia afuera".

Las mejoras también incluyen el sector donde se ubica el busto del poeta José Grimaldi, el cual fue liberado visualmente para darle mayor presencia y coherencia con el entorno patrimonial de la plaza.

La Municipalidad reiteró que continuará evaluando el funcionamiento de todos los elementos instalados, especialmente el sistema de iluminación, y llamó a la comunidad a valorar y proteger este espacio tradicional que nuevamente vuelve a ser parte del paisaje urbano de Punta Arenas.


REAPERTURA DE PLAZA EL OVEJERO (18)

MUNICIPIO REABRE PLAZA EL OVEJERO TRAS SU RENOVACIÓN COMPLETA EN AVENIDA BULNES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL