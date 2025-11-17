17 de noviembre de 2025
SELECCIÓN DE FUTSAL FEMENINO SE HIZO PRESENTE EN EL PROGRAMA POLAR EN EL DEPORTE
En la edición de hoy de Polar en el Deporte, dedicamos nuestro espacio al desarrollo y proyección del futsal en la región.
En esta ocasión tuvimos el honor de recibir a parte de la selección de futsal senior de Deporte Punta Arenas, quienes asistieron junto al director técnico Simone y a integrantes destacados del plantel.
Durante la conversación, los invitados abordaron diversos temas relacionados con su preparación, los desafíos competitivos que enfrentan para la presente temporada y las metas que se han propuesto como equipo representativo de la comuna. Además, compartieron reflexiones sobre el crecimiento del futsal a nivel local y la importancia de seguir fortaleciendo este deporte en la comunidad.
Invitamos cordialmente a toda la audiencia a revisar la nota completa, donde podrán conocer en mayor detalle el trabajo, las proyecciones y el compromiso que mantiene este equipo con el desarrollo del futsal en Punta Arenas.
