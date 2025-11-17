SELECCIÓN DE FUTSAL FEMENINO SE HIZO PRESENTE EN EL PROGRAMA POLAR EN EL DEPORTE

En la edición de hoy de Polar en el Deporte, dedicamos nuestro espacio al desarrollo y proyección del futsal en la región.

En esta ocasión tuvimos el honor de recibir a parte de la selección de futsal senior de Deporte Punta Arenas, quienes asistieron junto al director técnico Simone y a integrantes destacados del plantel.

Durante la conversación, los invitados abordaron diversos temas relacionados con su preparación, los desafíos competitivos que enfrentan para la presente temporada y las metas que se han propuesto como equipo representativo de la comuna. Además, compartieron reflexiones sobre el crecimiento del futsal a nivel local y la importancia de seguir fortaleciendo este deporte en la comunidad.

Invitamos cordialmente a toda la audiencia a revisar la nota completa, donde podrán conocer en mayor detalle el trabajo, las proyecciones y el compromiso que mantiene este equipo con el desarrollo del futsal en Punta Arenas.







