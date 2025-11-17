Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

SELECCIÓN DE FUTSAL FEMENINO SE HIZO PRESENTE EN EL PROGRAMA POLAR EN EL DEPORTE

Polar en el Deporte

WhatsApp Image 2025-11-17 at 17

En la edición de hoy de Polar en el Deporte, dedicamos nuestro espacio al desarrollo y proyección del futsal en la región. 

En esta ocasión tuvimos el honor de recibir a parte de la selección de futsal senior de Deporte Punta Arenas, quienes asistieron junto al director técnico Simone y a integrantes destacados del plantel. 

Durante la conversación, los invitados abordaron diversos temas relacionados con su preparación, los desafíos competitivos que enfrentan para la presente temporada y las metas que se han propuesto como equipo representativo de la comuna. Además, compartieron reflexiones sobre el crecimiento del futsal a nivel local y la importancia de seguir fortaleciendo este deporte en la comunidad.

Invitamos cordialmente a toda la audiencia a revisar la nota completa, donde podrán conocer en mayor detalle el trabajo, las proyecciones y el compromiso que mantiene este equipo con el desarrollo del futsal en Punta Arenas.



WhatsApp Image 2025-11-17 at 15

VIVE PÁDEL RECIBIÓ A HERNÁN "NANO" SOTO PARA HABLAR DEL MÁSTER DE LA LIGA PÁDEL MAGALLANES

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

MAGALLANES REGISTRÓ ALTA PROPORCIÓN DE VOTOS NULOS Y BLANCOS EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2025

“PARA ELECCIONES HAY UNA CALMA, PERO EL DÍA LUNES REGRESA EL VIENTO”: DOMINGO ESTABLE, INFORMA NICOLAS BUTOROVIC EN POLAR COMUNICACIONES