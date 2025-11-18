18 de noviembre de 2025
EQUIPO FONASA PUNTA ARENAS PARTICIPA EN ACTIVIDAD DE "BAÑOS DE NATURALEZA" EN LA RESERVA MAGALLANES
El equipo del Centro Regional de Fonasa en Magallanes, participó recientemente en una innovadora jornada de "Baños de Naturaleza"en la Reserva Nacional Magallanes y gestionada junto a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Esta experiencia constituye la primera actividad de este tipo realizada por un equipo de Fonasa a nivel nacional.
Los llamados Baños de Naturaleza —o Shinrin Yoku, según su denominación japonesa— forman parte de las prácticas de medicina complementaria y bienestar integral impulsadas por CONAF en áreas protegidas del país. La actividad se enmarca en la política de autocuidado y salud complementaria que promueve Fonasa, incorporando técnicas ancestrales como la contemplación del entorno natural, el Grounding (caminar descalzo sobre la tierra) y ejercicios de respiración y conexión consciente con la naturaleza.
"Sabíamos que era una actividad inédita y necesaria para el autocuidado de nuestro equipo. Los beneficios están ampliamente documentados: reducen la ansiedad, el estrés y la depresión; mejoran el estado de ánimo, fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen al bienestar mental y espiritual", señaló María Inés Araya, gestora de la iniciativa y jefa del Centro Regional de Fonasa en Magallanes.
Los funcionarios participantes destacaron la importancia de realizar este tipo de acciones en beneficio del clima laboral y la salud emocional:
Mariela Vera comentó: "La actividad fue muy linda. Sirve para que los equipos renueven energías y se desconecten, aunque sea por unas horas. Además, fortalece los lazos entre los compañeros".
René González agregó: "Es una buena instancia para salir de la rutina y tomarse un pequeño relajo, especialmente en trabajos de atención al público".
Marcela Vargas expresó: "Me pareció excelente. Compartir fuera de la oficina en un entorno natural genera armonía y mejora el ambiente laboral".
Fonasa Magallanes agradeció especialmente a CONAF Magallanes, a su director regional, Mauricio Ruiz Bustamante, y al guardaparque Juan Vargas, quien guió la experiencia y permitió que el equipo conectara con el entorno natural de la Reserva Magallanes, viviendo una experiencia única de bienestar y autocuidado.
