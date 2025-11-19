Punta Arenas,
19 de noviembre de 2025

DIRECTORAS Y ENCARGADAS DE JARDINES INFANTILES DE LA JUNJI DESTACAN CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA

​Jornada consideró a profesionales que se desempeñan en establecimientos educacionales de Educación Parvularia de las provincias de la Antártica Chilena, Tierra del Fuego, Última Esperanza y Magallanes.

Capacitación (3)

“Fue una actividad innovadora, distinta a otras capacitaciones, abordando la misma temática. Ha sido más de analizar, reflexionar, a través de ejercicios prácticos, de poder trabajar con colegas. Esto es importante para quienes laboramos en provincias, tener retroalimentación, compartir prácticas. Muchas dinámicas, ejercicios, más que ver diapositivas y teorizar, con el desafío de aterrizar lo aprendido y llevarlo a cabo en nuestras unidades”, aseveró la directora del Jardín Infantil “Ukika” de Puerto Williams, Nicole Albanez Silva.

 

Estas declaraciones las emitió en el contexto de la capacitación “Liderazgo y comunicación efectiva para directoras y encargadas de jardines infantiles de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, que se desarrolló en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), servicio público que organizó el encuentro, a través de la Unidad de Capacitación y Gestión del Desempeño, desarrollado los días 12 y 13 de noviembre de 2025. 

 

El objetivo fue fortalecer las competencias relacionales y el liderazgo en las directoras o encargadas de jardines infantiles a través de la reflexión crítica, el aprendizaje colaborativo y el autocuidado, en el contexto de los desafíos institucionales. Los módulos consideraron instancias como plenarios, estudios de casos, talleres, dinámicas lúdicas y vivenciales, aprendizajes experienciales, espacios de planificación y varios otros, a cargo del proveedor, experimentado psicólogo y Magíster en Psicología Clínica, Rodrigo Cohn Link. 

 

Nicole Albanez agregó que siempre es bueno compartir con las colegas educadoras, “porque pese a tener realidades distintas comparten problemáticas, beneficios, prácticas. Nos podemos retroalimentar, aprender entre todas. Nos sostenemos y apoyamos como líderes de unidades educativas”.

 

Para la directora del recinto “Copito de Nieve” de Puerto Natales, Susana Cáceres Contreras, la instancia fue “muy enriquecedora en lo pedagógico, linda, permitiendo conocer mejor a las compañeras, más allá de lo que se aprende y reflexiona. Hay traspaso de ideas dignas de ser replicadas. Fue una jornada diferente, participativa y colaborativa. No ha sido un monólogo. Es aprender haciendo”.   

 

Reconociendo fortalezas y habilidades

 

Desde Porvenir llegó a participar en la capacitación la directora del Jardín Infantil “Pepita de Oro”, Carolina Donoso Alarcón, quien destacó la importancia de reconocer fortalezas y habilidades y cómo poder mejorarlas en lo práctico. “Cómo posicionarse para trabajar con el equipo desde una mirada empática y de retroalimentación para la comunicación efectiva. Ésta fue una capacitación práctica y no una transmisión de información. Aprendemos a partir del ejercicio, con un coach que incentiva”, expresó.

 

Carolina explicó que todas las directoras y encargadas tienen estilos distintos de liderazgo. “Éstos deben cruzarse con la empatía hacia el otro. Por otra parte, el líder se desgasta, así que debe empatizar y refrescar su liderazgo. Eso aprendimos en este taller”, detalló.

 

Hubo coincidencia entre las entrevistadas en la necesidad de contar con jornadas presenciales de interacción entre las directoras y encargadas de establecimientos educacionales de la Junji Magallanes, más que contactos telemáticos, en los que hay menores interacciones. Carolina Donoso habló de “empoderamiento, creerse el rol de líderes y cómo impactar en las metas de las unidades”. 

 

La directora regional de la Junji Magallanes, Paola Valenzuela Pino, concluyó que “el liderazgo es central en el ejercicio de la labor educativa. Las directoras deben estar en permanente revisión y actualización para dar mejor respuesta a cada una de las situaciones que se presentan en el quehacer, tanto en lo estrictamente pedagógico como en lo relativo al trabajo con sus equipos, en el vínculo con las familias usuarias y con la relación que establecen con la comunidad. Cada contexto las desafía para que desplieguen sus capacidades de liderar en pro de la misión institucional”.  


DIRECTORAS Y ENCARGADAS DE JARDINES INFANTILES DE LA JUNJI DESTACAN CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

