FORTALECIENDO LA CAPACIDAD DE REACCIÓN EN FUNCIONARIOS DE GENDARMERIA

Como parte del compromiso permanente de Gendarmería de Chile con la seguridad, la profesionalización y la preparación continua de su personal, los participantes de este programa anual desarrollaron ejercicios teóricos y prácticos enfocados en técnicas de tiro, manipulación segura y toma de decisiones bajo presión.

​



La instrucción fue desarrollada por personal especialista de la Unidad Operativa Regional de Gendarmería en Magallanes, conformado por instructores de tiro y armeros artificieros de la institución.

​



El director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez destacó el buen nivel demostrados por las y los funcionarios, así como por el profesionalismo de los instructores en esta acción clave para mantener a tope las capacidades de reacción institucionales frente a eventos complejos y críticos.

​



"El trabajo con población penal requiere de capacidades especiales que se están poniendo a prueba todos los días. El control del orden interno y los riesgos que conlleva la custodia de privados de libertad hacen prioritaria la preparación constante para responder en cualquier instante de manera coordinada y ajustada a protocolos. En ese sentido, nuestra comunidad puede estar segura que estamos preparados para los desafíos de resguardar una seguridad que va más allá de los muros de la cárcel", manifestó el coronel Campusano.

​

