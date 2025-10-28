Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

FORTALECIENDO LA CAPACIDAD DE REACCIÓN EN FUNCIONARIOS DE GENDARMERIA

​80 Funcionarios de Gendarmería, miembros de unidades penales y especiales con dotación en la región de Magallanes, formaron parte de una práctica, instrucción y evaluación de tiro, así como uso seguro de armamento y procedimientos frente a situaciones de riesgo.

Como parte del compromiso permanente de Gendarmería de Chile con la seguridad, la profesionalización y la preparación continua de su personal, los participantes de este programa anual desarrollaron ejercicios teóricos y prácticos enfocados en técnicas de tiro, manipulación segura y toma de decisiones bajo presión.

La instrucción fue desarrollada por personal especialista de la Unidad Operativa Regional de Gendarmería en Magallanes, conformado por instructores de tiro y armeros artificieros de la institución.

El director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez destacó el buen nivel demostrados por las y los funcionarios, así como por el profesionalismo de los instructores en esta acción clave para mantener a tope las capacidades de reacción institucionales frente a eventos complejos y críticos.

"El trabajo con población penal requiere de capacidades especiales que se están poniendo a prueba todos los días. El control del orden interno y los riesgos que conlleva la custodia de privados de libertad hacen prioritaria la preparación constante para responder en cualquier instante de manera coordinada y ajustada a protocolos. En ese sentido, nuestra comunidad puede estar segura que estamos preparados para los desafíos de resguardar  una seguridad que va más allá de los muros de la cárcel", manifestó el coronel Campusano.
 


INVESTIGADORAS VIVIAN MONTECINO Y DORIS OLIVA PRESENTAN LIBRO "DOS MUJERES EN UN OCÉANO DE HISTORIAS Y UN MAR DE CAMBIOS", EN IFOP MAGALLANES

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

SEMINARIO DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE REALIZÓ EN PUNTA ARENAS

FORTALECIENDO LA CAPACIDAD DE REACCIÓN EN FUNCIONARIOS DE GENDARMERIA

EL RENACER DEL SUR DE CHILE DE LA MANO DE UNO DE SUS ALIMENTOS MÁS NOBLES: LA PAPA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

