Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

26 de octubre de 2025

MES DE LA ANTÁRTICA 2025: ¡INSCRIBE TU ACTIVIDAD Y SÉ PARTE DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTINENTE BLANCO!

Las instituciones interesadas pueden inscribir sus actividades en torno al Continente Blanco, mientras que la comunidad podrá informarse sobre los eventos disponibles para asistir. ​

gráfica mes de la Antártica

Cada 6 de noviembre, a nivel nacional, se conmemora el Día de la Antártica Chilena, fecha en que el presidente Pedro Aguirre Cerda firmó el Decreto nº 1747, que definió los límites del Territorio Chileno Antártico.

Como es tradicional, el Instituto Antártico Chileno (INACH) invita a instituciones públicas y privadas, universidades, centros de investigación, jardines infantiles, establecimientos educacionales de toda dependencia, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, entre otras entidades, a sumarse al programa del Mes de la Antártica, organizando actividades presenciales o virtuales desde el norte grande hasta el extremo sur del país.

Con el objetivo de ampliar la participación comunitaria, el INACH ha extendido la convocatoria para que las actividades se inscriban y desarrollen durante todo el mes de noviembre. La institución también difundirá las iniciativas registradas a través del formulario electrónico disponible en este enlace, tanto en su sitio web como en sus redes sociales.

Exitosa experiencia
Tanto en 2023 como en 2024 se registraron 30 actividades en todo Chile, promoviendo la conciencia y el conocimiento sobre el Continente Blanco. Charlas presenciales y virtuales, seminarios, ferias científicas, documentales, obras de teatro, exposiciones fotográficas y lanzamientos de libros fueron algunas de las iniciativas que conectaron a la comunidad nacional con la Antártica.

Las actividades abordaron temáticas como flora, fauna, historia, patrimonio cultural, derecho antártico, quehacer científico y logístico, y desafíos actuales como los impactos del cambio climático, ofreciendo experiencias enriquecedoras para los y las participantes. Este año, INACH busca replicar y ampliar esa experiencia con la nueva convocatoria.

Importancia de esta fecha

El 6 de noviembre recuerda la fecha histórica en que el presidente Pedro Aguirre Cerda fijó en 1940, los límites del Territorio Chileno Antártico mediante el Decreto nº 1747 que establecía: "Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich." Esta definición se ha mantenido y complementado en el Estatuto Chileno Antártico (Ley 21.255, año 2020).



El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía.


magellandiscoverer

LANZAMIENTO DEL MAGELLAN DISCOVERER MARCA UN NUEVO CAPÍTULO PARA LA EXPLORACIÓN ANTÁRTICA SOSTENIBLE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

UNA VEZ MÁS MAGALLANES CUMPLIÓ CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN CON UN CÓMPUTO FINAL DE $1.301.313.210

Leer Más

En el Teatro Municipal.

En el Teatro Municipal.

ulltimo
nuestrospodcast
Equipo femenino Brunswick Hockey

EL HOCKEY SOBRE HIELO DA UN GIRO HACIA LA EQUIDAD CON LA NUEVA CATEGORÍA FEMENINA DE BRUNSWICK HOCKEY

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
gráfica mes de la Antártica

MES DE LA ANTÁRTICA 2025: ¡INSCRIBE TU ACTIVIDAD Y SÉ PARTE DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTINENTE BLANCO!

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
comp2

CON NUEVO CÓMPUTO DE 490 MILLONES 755 MIL 535 PESOS CULMINÓ BLOQUE JUVENIL DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
inach-charlafake1

INACH SE SUMA AL DÍA DE LOS PATRIMONIOS REGIONALES CON CHARLA SOBRE MITOS Y VERDADES DE LA ANTÁRTICA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv