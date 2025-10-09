Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

SENADOR BIANCHI CRITICÓ REBAJA PRESUPUESTARIA A PROGRAMAS ANTÁRTICOS: "ES ALGO MUY NEGATIVO PORQUE ES UN POLO DONDE SE DEBE APUNTAR PARA EL CRECIMIENTO DE MAGALLANES"

​El parlamentario calificó de "mezquina" la decisión de reducir estos fondos porque a su juicio el desarrollo regional se verá afectado a futuro.

FOTO BIANCHI

​El senador Karim Bianchi tildó de "negativa" la determinación de rebajar el presupuesto a los programas gubernamentales antárticos, argumentando que "la región debiese tener una visión que apunte en sacarle el máximo provecho a esa zona."

 
"En Magallanes se debe fomentar el desarrollo de ciencia y el turismo antártico, porque se reciben muchos investigadores y cruceros. La Antártica debe ser el polo de desarrollo de nuestra región", esgrimió el parlamentario.

 
Para Bianchi, esta determinación es "un portazo del Gobierno, que refleja una mirada muy mezquina respecto al desarrollo de una región que dice mirar hacia la Antártica, pero les rebajan los recursos a programas de investigación y desarrollo, algo que simplemente no se entiende."

 
Además, el senador reprochó que se haya bajado en un 2% el presupuesto al Gobierno Regional de Magallanes. "Es preocupante porque hay recortes que deberían hacerse que no se han hecho y en vez de eso se castiga a las regiones", lamentó.

 
Finalmente, el representante de Magallanes adelantó que "la rebaja de presupuesto al MOP va a afectar las fuentes laborales y el financiamiento de obras prometidas que ahora no se saben con qué recursos se llevarán a cabo."

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

“TÍA RICA” REALIZA DESTRUCCIÓN DE CASI MIL LITROS DE ALCOHOLES DECOMISADOS

“NINA LA QUE BRILLA” Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

"CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS": UN VIAJE SONORO POR LOS MITOS Y LEYENDAS DE LATINOAMÉRICA

SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE MAGALLANES CIERRAN CICLO DE TRABAJO 2025 CON MIRAS AL PLAN FORMATIVO 2026

