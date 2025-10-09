SENADOR BIANCHI CRITICÓ REBAJA PRESUPUESTARIA A PROGRAMAS ANTÁRTICOS: "ES ALGO MUY NEGATIVO PORQUE ES UN POLO DONDE SE DEBE APUNTAR PARA EL CRECIMIENTO DE MAGALLANES"

​El senador Karim Bianchi tildó de "negativa" la determinación de rebajar el presupuesto a los programas gubernamentales antárticos, argumentando que "la región debiese tener una visión que apunte en sacarle el máximo provecho a esa zona."



"En Magallanes se debe fomentar el desarrollo de ciencia y el turismo antártico, porque se reciben muchos investigadores y cruceros. La Antártica debe ser el polo de desarrollo de nuestra región", esgrimió el parlamentario.



Para Bianchi, esta determinación es "un portazo del Gobierno, que refleja una mirada muy mezquina respecto al desarrollo de una región que dice mirar hacia la Antártica, pero les rebajan los recursos a programas de investigación y desarrollo, algo que simplemente no se entiende."



Además, el senador reprochó que se haya bajado en un 2% el presupuesto al Gobierno Regional de Magallanes. "Es preocupante porque hay recortes que deberían hacerse que no se han hecho y en vez de eso se castiga a las regiones", lamentó.



Finalmente, el representante de Magallanes adelantó que "la rebaja de presupuesto al MOP va a afectar las fuentes laborales y el financiamiento de obras prometidas que ahora no se saben con qué recursos se llevarán a cabo."



