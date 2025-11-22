Punta Arenas,
22 de noviembre de 2025

CARTELERA CULTURAL 22 DE NOVIEMBRE

​Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.

FERIA DE INDUSTRIAS CREATIVAS

​Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:



artesvisuales

CALEIDOSCOPIO DE CREATIVIDAD: FERIA DE ARTES VISUALES EN PUNTA ARENAS

REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

Leer Más

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

Cierre emergencia 2
WhatsApp Image 2025-11-21 at 19

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

inacappuq

DISEÑO DIGITAL Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: INACAP DETALLA HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ADMISIÓN 2026

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE QUE COMISIÓN DE ECONOMÍA PONGA EN TABLA PROYECTO QUE LIMITA LLAMADAS COMERCIALES ABUSIVAS

