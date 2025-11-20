EXPERIENCIA EN EUROPA FORTALECE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE SANTO TOMÁS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, cconversaron Jeremy Carvajal, estudiante de Ingeniería en Administración del Instituto Profesional Santo Tomás, y María Elena Soto, directora de las carreras del Área de Administración de la misma institución, para compartir detalles de la reciente experiencia académica internacional desarrollada en España.

Ambos abordaron el programa anual de internacionalización que impulsa el Área de Administración, iniciativa que este año permitió a un grupo de estudiantes participar del curso Emprendimiento e Innovación impartido por la Universidad Católica de Ávila, en España. La pasantía combinó clases virtuales entre el 6 y el 10 de octubre, y una fase presencial desarrollada del 20 al 24 de octubre en el campus de la casa de estudios europea.

Durante su estadía, los estudiantes fortalecieron competencias claves para su formación profesional, como liderazgo, gestión de equipos, análisis estratégico, recursos humanos orientados a emprendimientos, logística y operaciones. La experiencia culminó con la presentación final de una idea de negocio y la posterior certificación oficial, destacándose como una oportunidad de aprendizaje global y de vinculación con el entorno académico internacional.





​

