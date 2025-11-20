Punta Arenas,
20 de noviembre de 2025

FUNDACIÓN GASCO JUNTO AL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES, PROMUEVE LA EDUCACIÓN EN ENERGÍA EN LA REGIÓN

​A través de GASCOEDUCA:

gascoeduca

Entre los días 28 de octubre y el 14 de noviembre, el Programa GASCOEDUCA de Fundación GASCO, realizó una gira pedagógica por diversas localidades de la Región de Magallanes, visitando las escuelas de Isla Dawson, Punta Delgada, Cerro Sombrero, Cameron y Pampa Guanaco. 

Como en años anteriores, el propósito de esta iniciativa fue educar sobre los beneficios del gas y las energías renovables, promoviendo el conocimiento sobre fuentes energéticas limpias y su aporte al desarrollo sostenible del país. Además, el programa desarrolló talleres educativos complementarios al currículo escolar, orientados a fortalecer el aprendizaje en ciencias, energía y medio ambiente. 

Las jornadas, dirigidas a estudiantes desde prekínder hasta octavo básico, permitieron explicar conceptos complejos de manera didáctica, despertando el interés por la ciencia y la innovación en más de 150 estudiantes de la región.  

La gira culminó en la Escuela de Pampa Guanaco, recorriendo más de 700 kilómetros en toda la itinerancia en Tierra del Fuego. 

Verónica Gallardo, docente encargada de la Escuela Ignacio Carrera Pinto de la localidad de Timaukel, señaló que "fue una actividad maravillosa, bien planificada y ejecutada. A los estudiantes les gustó mucho; aprendieron y reforzaron las temáticas abordadas en el colegio". Con respecto a los contenidos tratados por el programa y comentó que "a los estudiantes les encantaron las actividades prácticas del laboratorio del programa. Este tipo de iniciativas son un gran aporte para nuestros estudiantes, ya que es complejo para ellos viajar a Porvenir o Punta Arenas. Por eso, que el programa llegue hasta nosotros es muy importante para su desarrollo". 

Mientras que Karina Díaz y Marcos Salinas, profesionales de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, señalaron: "La Itinerancia 2025 nos permitió acercar experiencias científicas significativas a los territorios más aislados de nuestra región y constatar en terreno el entusiasmo de las comunidades. En el marco del convenio de colaboración con Fundación GASCO y su programa GASCOEDUCA, fortalecimos los aprendizajes en ciencias con pertinencia local, despertando la curiosidad de niños, niñas y adolescentes y poniendo en el centro su derecho a una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa. Agradecemos a las comunidades educativas por el compromiso demostrado y por ser parte de esta maravillosa experiencia de aprendizaje y encuentro" 

Por su parte, Karla Álvarez, Jefe de Proyectos de  Educación en Energía de Fundación GASCO, señaló que "la itinerancia realizada en los colegios de Tierra del Fuego ha sido fundamental para fortalecer el aprendizaje en torno a las energías y la sustentabilidad, acercando estos contenidos de manera práctica y significativa a estudiantes de la zona. Agradecemos al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, con quienes hemos mantenido una valiosa alianza durante los últimos dos años. Gracias a este trabajo colaborativo, hemos podido llegar de forma eficiente a las comunidades educativas, entregando experiencias de aprendizaje de calidad que contribuyen a su desarrollo escolar. Esta iniciativa reafirma, además, el compromiso de Fundación GASCO con la educación de nuestro país y con el desarrollo de oportunidades que inspiren a las nuevas generaciones." 


TORNEO DE DISCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADO POR ESTUDIANTES SECUNDARIOS

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE "HUBO FALLAS EN EL PARQUE"

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL

Cierre sector - Marea Roja