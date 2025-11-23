NIÑOS DE PUERTO WILLIAMS REPRESENTARÁN A LA CIUDAD EN TORNEO DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS

El equipo recibió apoyo de la Delegación Antártica Chilena y Slep Magallanes, entidades que aportaron con subsidio aéreo y alojamiento, respectivamente.

Durante esta jornada, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, recibió al único equipo que representará a Puerto Williams en un torneo de fútbol 7, categoría 2013, a disputarse en Punta Arenas.

Por segundo año consecutivo, el Club Deportivo, Social y Cultural de Puerto Williams, participará en este campeonato organizado por el Club Deportivo La Mole Hernández, escuadra de la capital regional que festejará su octavo aniversario.

El equipo de la ciudad de Isla Navarino, compuesto por 14 jugadores además del cuerpo técnico, recibió apoyo en traslados por parte de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena mediante subsidio aéreo con fines deportivos. De igual manera, debido a que todos los jugadores estudian en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Magallanes, colaboró con financiamiento de la estadía en Punta Arenas.

"Es importante recalcar que todo este tipo de eventos no solamente impactan en la salud física, sino que también en la salud mental. El hecho de que ellos puedan salir, es algo que va más allá de la competición. Es el hecho de poder entablar lazos, conocer a otros niños, medir cuáles son sus capacidades hoy en día y todo esto también está proyectado hacia el bienestar de la salud mental, por supuesto potenciando la actividad física y el desarrollo de todos ellos. Estamos muy contentos de poder colaborar y en lo que podamos ayudar siempre vamos a estar disponibles para ello", manifestó la delegada Calisto.

Por su parte, la secretaria y delegada del mencionado club de Puerto Williams, Viviana Zárraga, comentó que, a diferencia de la vez anterior, cuando cada jugador estuvo con su familia, en esta ocasión estará todo el plantel conviviendo tanto dentro como fuera de la cancha. "Ellos van a vivir una nueva experiencia. Lo importante es que lo disfruten. Les dijimos si ganamos o perdemos, no importa, lo importante es representar a la comuna y lo que significa para ellos salir todos juntos. Estas salidas son necesarias, y a esta altura del año es mucho mejor", comentó.

En tanto, el capitán del equipo, Joaquín Veloso, mencionó que, en comparación a la anterior experiencia, donde asegura que se sentían nerviosos, "ahora vamos más confiados para que ojalá nos vaya bien en este torneo". El jugador complementó que "me gustaría ganar aunque sea todos los partidos o tres. Y si no ganamos, por lo menos un tercer o segundo lugar.

El niño agradeció todo lo apoyo brindado por el club e instituciones. "Está bien porque así podemos dar la información de que hay un equipo de fútbol y que viajamos a distintos lugares para jugar. Así se animan más niños y pueden haber más categorías", dijo.

El torneo se desarrollará en la cancha sintética de la Liga Popular, en Punta Arenas. Iniciará con la fase de clasificación este sábado 22 de noviembre. Posteriormente, los partidos correspondientes a semifinales, tercer y cuarto lugar, y final, se disputarán este domingo 23.

