JOVEN DE PUERTO WILLIAMS SE TITULÓ TRAS ESTUDIAR LA DIVERSIDAD DE MUSGOS EN EL PARQUE NACIONAL YENDEGAIA

Fue en 2023 cuando Lucas Oyarzún Contreras, entonces estudiante de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile (UACh), tuvo su primer acercamiento con el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC). Oyarzún realizó su práctica profesional en la ciudad de su infancia, Puerto Williams, tras contactar con el Dr. Roy Mackenzie Calderón, investigador CHIC y del Instituto Milenio BASE.

Durante ese verano, como practicante acompañó diversas labores de monitoreo de biodiversidad en el parque Omora, y también formó parte de la Expedición Científica CHIC, que convocó a investigadores y estudiantes a monitorear la biodiversidad y los ambientes que habitan en el Parque Nacional Yendegaia. Esta experiencia se repetiría en 2024 y 2025, como práctica profesional y finalmente como tesista.

En pleno centro-sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego se ubica este parque, que en sus más de 150 mil hectáreas de superficie protege los ecosistemas más australes de la Patagonia. Allí, bajo la tutela del Dr. Mackenzie, Lucas inició su colección de musgos presentes en el área protegida, logrando una extensa cobertura de las especies representativas en el mosaico de ecosistemas del bosque subantártico del Parque Nacional. Allí logró identificar 130 especies, lo que representa cerca de un 60% de la diversidad local de estas plantas.

"Mi tesis se enfocó en estudiar la biodiversidad y la distribución de los musgos del sureste del Parque Nacional Yendegaia, un área que no cuenta con una línea base de briofitas, pese a ser un componente florístico dominante en estas regiones. Durante tres expediciones logramos registrar más de un centenar de especies, incluyendo nuevos registros para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Este trabajo me permitió comprender como factores locales como el tipo de sustrato y el microhábitat influyen más que en la composición de las comunidades de musgos que los factores ambientales mayores, y cómo la heterogeneidad ambiental del parque promueve una alta diversidad de musgos. Más allá de los resultados, desarrollar esta investigación en un territorio tan remoto y prístino fue una experiencia profundamente enriquecedora, que reafirmó mi interés por la conservación de los ecosistemas subantárticos y el estudio de estas plantas con un alto grado de endemismo en la Patagonia Austral", señaló Oyarzún.

El valor de realizar ciencia en el fin del mundo

Oyarzún destacó lo desafiante de realizar ciencia en regiones remotas y con condiciones climáticas adversas, al mismo tiempo que hacer comunidad con investigadores/ras de distintas partes del mundo, lo que le permitió intercambiar información con investigadores de gran trayectoria, generar redes y perfeccionar sus habilidades de estudio taxonómico de los musgos de Chile.

"El CHIC ha sido importante para mí al seguir impulsando esta línea de investigación que al final son bastante relevantes, ya que la diversidad de musgos en la isla Navarino no tiene réplica en la latitud 55° sur, donde se encuentra el centro de investigación", añadió el joven, que valoró la calidez y el buen ambiente del equipo CHIC durante sus estadías.

"No es común que un estudiante del único liceo de Puerto Williams regrese a su pueblo para desarrollar su investigación de tesis, y menos aún para estudiar la diversidad de musgos que lo rodearon durante su infancia. Este gesto subraya la relevancia de impulsar y mantener investigaciones enfocadas en los ecosistemas locales que permitan a los jóvenes volver a la isla Navarino para ser un aporte en el cuidado del entorno que los vio crecer", comentó el Dr. Mackenzie.

Gracias al apoyo del CHIC, Lucas Oyarzún Contreras pudo retornar a Puerto Williams a estudiar y aplicar los conocimientos en taxonomía de musgos subantárticos que está adquiriendo bajo la tutoría del especialista Dr.(c) Felipe Osorio, en la Facultad de Ingeniería Forestal de la UACh.

