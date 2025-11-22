COLEGIO LUTERANO DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAIA ANTÁRTICA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES EL “SELLO ANTÁRTICO”

Dicho sello distingue a aquellos establecimientos educacionales comprometidos con la educación y difusión del conocimiento antártico y subantártico en todo Chile, contribuyendo a la formación de una cultura antártica regional y nacional a través de la difusión de información sobre su área de influencia, geografía, formas de vida, flora, fauna y establecimientos humanos.

Para este importante reconocimiento, el establecimiento trabajó durante dos años en la educación, promoción y difusión de la cuestión antártica, lo que se tradujo en distintas iniciativas en las aulas y fuera de ellas, siendo el cierre del proceso la ejecución una feria antártica “Guardianes del Hielo”, en la cual se expusieron distintas propuestas respecto a la historia, curiosidades, flora y fauna, estilo de vida y otras temáticas propias del continente blanco.

Recibir el Sello Antártico representa para el Colegio Luterano la renovación de un firme compromiso con la protección y preservación de los ecosistemas antárticos y subantárticos. Desde este punto austral del mundo, la institución asume la responsabilidad de ser luz, conciencia y voz en favor de la justicia medioambiental, promoviendo una educación que inspire cuidado, respeto y acción frente a los desafíos que enfrenta nuestro entorno polar.

Junto al establecimiento educacional, recibieron el sello Antártico INACAP Punta Arenas y la Fundación Huellas Antárticas.





