22 de noviembre de 2025
COLEGIO LUTERANO DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAIA ANTÁRTICA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES EL “SELLO ANTÁRTICO”
En manos de Alfredo Soto Ortega, gestor de la ruta del Iceberg para la acreditación.
Dicho sello distingue a aquellos establecimientos educacionales comprometidos con la educación y difusión del conocimiento antártico y subantártico en todo Chile, contribuyendo a la formación de una cultura antártica regional y nacional a través de la difusión de información sobre su área de influencia, geografía, formas de vida, flora, fauna y establecimientos humanos.
Para este importante reconocimiento, el establecimiento trabajó durante dos años en la educación, promoción y difusión de la cuestión antártica, lo que se tradujo en distintas iniciativas en las aulas y fuera de ellas, siendo el cierre del proceso la ejecución una feria antártica “Guardianes del Hielo”, en la cual se expusieron distintas propuestas respecto a la historia, curiosidades, flora y fauna, estilo de vida y otras temáticas propias del continente blanco.
Recibir el Sello Antártico representa para el Colegio Luterano la renovación de un firme compromiso con la protección y preservación de los ecosistemas antárticos y subantárticos. Desde este punto austral del mundo, la institución asume la responsabilidad de ser luz, conciencia y voz en favor de la justicia medioambiental, promoviendo una educación que inspire cuidado, respeto y acción frente a los desafíos que enfrenta nuestro entorno polar.
Junto al establecimiento educacional, recibieron el sello Antártico INACAP Punta Arenas y la Fundación Huellas Antárticas.
