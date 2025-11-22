JUEZAS MAGALLÁNICAS EN LA SEGUNDA VERSIÓN DEL TORNEO NACIONAL ORGANIZADO POR INACAP

En Santiago Centro se está realizando el torneo interuniversitario de debate competitivo que organiza por segundo año consecutivo INACAP, instancia que convoca a debatientes de todo el país. Magallanes tuvo a sus representantes en el rol de juezas.

Sofía E. Vidal Santana y Constanza J. Ramirez Gligo, debatientes con una gran temporada 2025, están cerrando su año en debate participando como juezas en el torneo que se realiza en la sede Santiago Centro de INACAP. Ambas jóvenes de 18 años de edad, fueron la dupla campeona de la Liga de Otoño, por lo que el formato de debate que practican los universitarios (Parlamentario Británico) es familiar para ellas.

Sin la presencia de universitarios locales, las estudiantes que esperan continuar estudios superiores a partir de 2026 valoraron la experiencia de participar no solo de los debates sino del proceso de deliberación y retroalimentación para los y las debatientes, “es una oportunidad para mirar los debates desde una perspectiva diferente, intentando organizar las ideas que se escuchan para evaluar, no solo para replicar”, señaló Constanza Ramírez, quien espera estudiar derecho desde el próximo año.

Cerrando la temporada que conmemoró los 20 años del debate competitivo en Magallanes, la Sociedad Austral de Debate junto al profesor de debate Ricardo Gómez Caro, lograron movilizar a 12 estudiantes y 2 profesores a Santiago para distintos torneos de debate: Vitacura, MED Chile, TOPUCC e INACAP. La organización de profesores, que realiza debates desde 2014, espera contar con más apoyo para seguir fomentando la actividad.

​

