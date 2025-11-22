Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de noviembre de 2025

JUEZAS MAGALLÁNICAS EN LA SEGUNDA VERSIÓN DEL TORNEO NACIONAL ORGANIZADO POR INACAP

En Santiago. ​

Inacap 2025

En Santiago Centro se está realizando el torneo interuniversitario de debate competitivo que organiza por segundo año consecutivo INACAP, instancia que convoca a debatientes de todo el país. Magallanes tuvo a sus representantes en el rol de juezas.

Sofía E. Vidal Santana y Constanza J. Ramirez Gligo, debatientes con una gran temporada 2025, están cerrando su año en debate participando como juezas en el torneo que se realiza en la sede Santiago Centro de INACAP. Ambas jóvenes de 18 años de edad, fueron la dupla campeona de la Liga de Otoño, por lo que el formato de debate que practican los universitarios (Parlamentario Británico) es familiar para ellas.

Sin la presencia de universitarios locales, las estudiantes que esperan continuar estudios superiores a partir de 2026 valoraron la experiencia de participar no solo de los debates sino del proceso de deliberación y retroalimentación para los y las debatientes, “es una oportunidad para mirar los debates desde una perspectiva diferente, intentando organizar las ideas que se escuchan para evaluar, no solo para replicar”, señaló Constanza Ramírez, quien espera estudiar derecho desde el próximo año.

Cerrando la temporada que conmemoró los 20 años del debate competitivo en Magallanes, la Sociedad Austral de Debate junto al profesor de debate Ricardo Gómez Caro, lograron movilizar a 12 estudiantes y 2 profesores a Santiago para distintos torneos de debate: Vitacura, MED Chile, TOPUCC e INACAP. La organización de profesores, que realiza debates desde 2014, espera contar con más apoyo para seguir fomentando la actividad.


inach-fae2025-jurado1 (1)

INVITAN A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA A SER PARTE DEL JURADO CIUDADANO DE LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN CÉNTRICO OPERATIVO DE ATENCIONES DIFUNDEN ALCANCES DE NUEVO SERVICIO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Leer Más

Como todos los viernes.


Como todos los viernes.


DIFUSIÓN NUEVO SERVICIO EN JUSTICIA+CERCA
nuestrospodcast
672a2c16-4eb3-4799-8e04-9592fa67e7ff

HASTA EL 17 DE DICIEMBRE SE MANTIENE LA CAMPAÑA DE POLAR COMUNICACIONES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
w3wPdzMtLRWO

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES Y FAMILIARES: 100 LÍDERES MAYORES SON RECONOCIDOS POR SU APORTE AL PAÍS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Álvaro Rondón

YO CONFÍO, TÚ CONFÍAS, CHILE CONFÍA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ovejas_en_estancia_2

PROCHILE RECIBE A IMPORTADORES CHINOS DE LANA OVINA EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250