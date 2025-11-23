CDPR MAGALLANES AVANZA EN CONSENSOS CLAVES PARA DEFINIR PRIORIDADES Y PRESUPUESTO 2026

En un ambiente de diálogo y colaboración, el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó el Taller 2 del ciclo de planificación estratégico–presupuestaria, instancia diseñada para consolidar acuerdos y orientar la asignación de recursos para el año 2026.

La directora ejecutiva del CDPR, María José Navajas, destacó la activa participación de los consejeros y el enfoque transversal de la jornada. “Este espacio confirma que cuando dialogamos y trabajamos de manera conjunta, logramos una mirada más sólida y representativa para la región. La colaboración es el motor de una estrategia que queremos que sea verdaderamente compartida”.

El programa continuó con la presentación “¿Dónde estamos?”, que sintetizó los avances del Taller 1 y permitió validar el diagnóstico inicial. Esta revisión puso especial énfasis en las brechas pendientes y en la necesidad de disponer de un punto de partida consensuado antes de definir la asignación de recursos.

Taller participativo: “Cerrando brechas y priorizando”

La actividad central del encuentro fue el taller “Cerrando brechas y priorizando”, realizado bajo la metodología Café del Mundo, una dinámica que facilitó la rotación de participantes y el intercambio transversal de experiencias. A través de este proceso, los asistentes votaron para priorizar iniciativas estratégicas en seis ejes temáticos: Alimentos/Agropecuario: 31 votos (26%); Turismo: 20 votos (17%); Logística: 18 votos (15%); Energía: 18 votos (15%); Construcción: 18 votos (15%); Antártica: 14 votos (12%).

También se analizaron los ámbitos de intervención considerados claves para orientar esfuerzos público–privados, entre ellos Capital Humano, Articulación, Asociatividad, Capacidades Productivas, Innovación y Transferencia Tecnológica.

Un proceso de construcción conjunta

Para la consejera del CDPR, Yasna Salgado, gerente Sucursal Finning, el taller fue una experiencia muy enriquecedora. “La metodología, basada en mesas de trabajo multidisciplinarias, nos permitió colaborar de manera efectiva entre actores de distintos ámbitos, revisando los ejes que esperamos desarrollar en 2026 para Magallanes. La dinámica de rotación de las mesas favoreció el intercambio de miradas y aportes, generando información muy valiosa y constructiva. Destaco especialmente la buena selección y distribución de los participantes, provenientes del mundo empresarial, instituciones públicas, la academia y otros sectores. Fue un espacio abierto, participativo y verdaderamente nutritivo para todos, que deja resultados muy positivos para la región.”

Este taller forma parte de un ciclo de tres encuentros destinados a presentar, en diciembre de 2025, una propuesta consensuada de planificación estratégica y presupuestaria del CDPR para el año 2026, ante el Pleno del Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional.





