CAMPEONATO MÁSTER REUNIÓ A LAS MEJORES DUPLAS Y CERRÓ CON GRAN ÉXITO EN PUNTA ARENAS

El Campeonato Máster de la liga local finalizó este domingo 23 de noviembre con una alta convocatoria y destacados enfrentamientos, consolidándose como uno de los eventos deportivos más esperados del año en Punta Arenas.

La competencia reunió a las mejores ocho parejas de cada una de las 11 categorías existentes en la liga, convirtiéndose en un verdadero espectáculo para jugadores y público.El torneo comenzó el martes 19 de noviembre y se extendió durante cinco días marcados por partidos intensos y definiciones muy peleadas, reflejando el alto nivel competitivo de los participantes.

Uno de los puntos más valorados por los organizadores fue la presencia de competidores provenientes de Puerto Natales, quienes viajaron especialmente para ser parte del campeonato, aportando diversidad y aumentando el nivel de la competencia regional.

Tanto jugadores como asistentes destacaron la organización del evento y la calidad de los encuentros, consolidando al Máster como un hito deportivo que fortalece la convivencia, el talento y el desarrollo del deporte en la Patagonia







​

