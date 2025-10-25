ESCUELA MANUEL BULNES CELEBRA SEGUNDA VERSIÓN DE LA FIESTA VERDE

Este día hemos tenido el agrado de celebrar la segunda versión de la Fiesta Verde, una iniciativa que nos invita a reflexionar y valorar la importancia del cuidado y la protección de nuestro entorno natural.

En esta ocasión, el curso 4° año A tuvo el honor de ser el anfitrión de la celebración, compartiendo con toda la comunidad unas deliciosas brochetas preparadas por sus apoderados, con dedicación y entusiasmo.

Asimismo, los estudiantes que participaron del taller JECD de Medio Ambiente, liderado por el docente Camilo Soto, presentaron con orgullo los resultados de sus proyectos. Entre ellos destacan juguetes y títeres confeccionados con materiales reciclados, maquetas educativas sobre el sistema solar y los tsunamis, y un interesante boletín informativo relacionado con la energía del Sol.

Este año, contamos con la valiosa visita de representantes de CONAF y de la Seremi de Energía, cuya participación otorgó un especial realce a esta celebración. Su presencia enriqueció la jornada con información relevante sobre el cuidado de nuestros recursos naturales y el uso responsable de la energía.

Agradecemos sinceramente a todos quienes fueron parte de esta hermosa celebración, que nos recuerda que con pequeñas acciones podemos generar un gran impacto en nuestro planeta.

