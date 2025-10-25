25 de octubre de 2025
ESCUELA MANUEL BULNES CELEBRA SEGUNDA VERSIÓN DE LA FIESTA VERDE
Este día hemos tenido el agrado de celebrar la segunda versión de la Fiesta Verde, una iniciativa que nos invita a reflexionar y valorar la importancia del cuidado y la protección de nuestro entorno natural.
En esta ocasión, el curso 4° año A tuvo el honor de ser el anfitrión de la celebración, compartiendo con toda la comunidad unas deliciosas brochetas preparadas por sus apoderados, con dedicación y entusiasmo.
Asimismo, los estudiantes que participaron del taller JECD de Medio Ambiente, liderado por el docente Camilo Soto, presentaron con orgullo los resultados de sus proyectos. Entre ellos destacan juguetes y títeres confeccionados con materiales reciclados, maquetas educativas sobre el sistema solar y los tsunamis, y un interesante boletín informativo relacionado con la energía del Sol.
Este año, contamos con la valiosa visita de representantes de CONAF y de la Seremi de Energía, cuya participación otorgó un especial realce a esta celebración. Su presencia enriqueció la jornada con información relevante sobre el cuidado de nuestros recursos naturales y el uso responsable de la energía.
Agradecemos sinceramente a todos quienes fueron parte de esta hermosa celebración, que nos recuerda que con pequeñas acciones podemos generar un gran impacto en nuestro planeta.
