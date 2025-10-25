Punta Arenas,
25 de octubre de 2025

DIVERSOS ARTISTAS SE PRESENTAN EN BLOQUE JUVENIL DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

En el Teatro Municipal. ​

Sin título

Principalmente artistas del género urbano se presentan en este bloque, se continúan recibiendo los aportes.


computo

423 MILLONES 583 MIL 175 PESOS ES EL NUEVO CÓMPUTO DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

Noticias
Relacionadas
CON NUEVO CÓMPUTO DE 490 MILLONES 755 MIL 535 PESOS CULMINÓ BLOQUE JUVENIL DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

En el Teatro Municipal.


En el Teatro Municipal.


DEL ESCALOFRÍO DEL RADIOTEATRO A LOS TESOROS ABIERTOS: MAGALLANES VIVE UNA FIESTA PATRIMONIAL

Banner-home-servel

MODIFICACIÓN A LA LEY ELECTORAL DIGITALIZA NOTIFICACIÓN A VOCALES DE MESA Y MIEMBROS DE COLEGIO ESCRUTADOR

PREPARATIVOS PARA DÍA DE TODOS LOS SANTOS (2)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PREPARA OPERATIVO ESPECIAL POR DÍA DE TODOS LOS SANTOS

