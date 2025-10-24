Punta Arenas,
24 de octubre de 2025

EQUIPO SERPAT MAGALLANES ABORDÓ RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES

​Las regiones de Magallanes y de la Antártica Chilena, Coquimbo y parte de la Metropolitana completaron la ejecución de sus grupos de discusión, marcando un importante precedente en la cobertura territorial de este proceso participativo.

Coordinacion_Regional_Bibliotecas_Publicas
Recientemente el equipo de funcionarias y funcionarias que integra la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) y sus distintas unidades participaron en acciones vinculadas al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en Riesgos Psicosociales Laborales. La iniciativa, que avanza con resultados positivos en todo el país, registró al cierre de la segunda semana de ejecución un 28% de avance, con 37 grupos de discusión realizados de un total de 128 programados a nivel nacional.

Las regiones de Magallanes y de la Antártica Chilena, Coquimbo y parte de la Metropolitana completaron la ejecución de sus grupos de discusión, marcando un importante precedente en la cobertura territorial de este proceso participativo.

Dichos encuentros, coordinados por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas a través de la Unidad de Calidad de Vida Laboral y Bienestar del Serpat, constituyen un hito relevante en el levantamiento de información sobre riesgos psicosociales en cada Centro de Trabajo, fortaleciendo la gestión institucional en materia de bienestar laboral.

Lo anterior se enmarca en la aplicación en agosto pasado del Cuestionario de Evaluación de Ambiente Laboral - Salud Mental (CEAL-SM), herramienta diseñada por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). En forma paralela, se instalaron elementos de señalética alusiva al tema en las dependencias del Serpat en la región.


ceiaslep

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA SOBRE CIUDADANÍA DEL CEIA ES DESTACADA A NIVEL NACIONAL POR EL MINEDUC

ENAP MAGALLANES AVANZA CON NUEVO GASODUCTO PARA INTERCONECTAR PRODUCCIÓN DEL MULTIPOZO PICUYO ZG-C

Leer Más

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

picuyozgcenap
MC 1

MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

Coordinacion_Regional_Bibliotecas_Publicas

EQUIPO SERPAT MAGALLANES ABORDÓ RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES

veronicaaguilarcandidata

CANDIDATA A DIPUTADA VERONICA AGUILAR CRITICA FALTA DE CONTROL EN TARIFAS ELECTRICAS Y LLAMA A ELEVAR EL NIVEL DE DEBATE POLÍTICO TRAS POLÉMICA POR EL CLUB HÍPICO

estudiantesmagallanesdebate

SEREMI DE EDUCACIÓN DESPIDIÓ A DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES QUE REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN TORNEO NACIONAL DE DEBATE

