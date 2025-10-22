Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de octubre de 2025

LA JUNJI Y SLEP LANZAN CAMPAÑA DE POSTULACIONES 2026 A JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES CON NUEVO SISTEMA DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

​Desde hoy hasta el viernes 5 de diciembre las familias pueden acceder a www.junji.cl/postulaciones, desde sus computadores o móviles, pudiendo postular a más de un establecimiento de manera georreferenciada con mapas interactivos.

Presentación SIM Multipostulador 02

Desde este lunes 20 de octubre y hasta el viernes 5 de diciembre de 2025, las familias pueden postular a los establecimientos de educación parvularia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Servicio Local de Educación Pública (Slep) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del portal www.junji.cl/postulaciones, ingresando al SIM Multipostulador.

 

Esta vanguardista opción permite navegar desde computadores o dispositivos móviles, pudiendo postular a más de un recinto, de forma georreferenciada con mapas interactivos de los territorios, modernizando el proceso de inscripción y matrícula para 2026, con unidades educativas de asignación inmediata y permitiendo conocer si hay cupos en los recintos de preferencia, con la eventualidad de cambios antes de hacer efectiva la solicitud.

 

En caso de dudas, las y los interesados en matricular a sus hijas e hijos en los jardines infantiles de la Junji y Slep, pueden acercarse a los respectivos establecimientos o llamar al 61 2 748207, número de teléfono del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC).

 

El lanzamiento de la campaña de postulaciones 2026 fue encabezado por el secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez y tuvo lugar en las oficinas de la Junji Magallanes, con las presentaciones del nuevo sistema, por la encargada del SIM Multipostulador, la educadora de párvulos Paula Caneleo Pérez y del punto de postulaciones instalado en José Menéndez 788, Punta Arenas, donde también se puede obtener orientación.

 

La coordinadora técnica pedagógica de Slep Magallanes, Paula Valderas Andrade, llamó a las personas a ingresar a la plataforma. “Es muy amigable, fácil y cómoda, con pasos establecidos y material adicional de guía, con las ofertas de la Junji y el Slep. Nuestro servicio tiene un amplio despliegue, que apunta a estándares de calidad, con lineamientos pedagógicos completos y unidades educativas en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Primavera y Timaukel”, afirmó. 

 

Paola Valenzuela Pino, directora regional de la Junji, calificó el SIM Multipostulador como “un nuevo sistema, una herramienta tecnológica muy importante para un proceso tan fundamental como las postulaciones 2026, en el que las niñas y los niños ingresan a la educación inicial. Es ideal porque acerca las postulaciones a través de una plataforma”.

 

La autoridad institucional agregó que el SIM Multipostulador “agiliza los tiempos de entrega de información y de respuestas cuando una niña o niño puede ingresar a un recinto. La modernización facilita la gestión y podrá hacer del proceso masivo de inscripciones 2026 un éxito”.

 

Finalmente, Valentín Aguilera felicitó el esfuerzo técnico y administrativo de la Junji, “facilitando el sistema de admisión a los jardines infantiles y las salas cuna, tanto de la propia institución como de Slep. Llamo a la comunidad a conocer la plataforma y la oferta de calidad en educación parvularia, nivel que trae muchos beneficios a las niñas y los niños en su desarrollo”. 


Cross-Training

EL DEPORTE COMO MOTOR DE UNIÓN Y BIENESTAR: PRIMER ENCUENTRO ESCOLAR DE CROSS-TRAINING REÚNE A JÓVENES DE TODA LA COMUNA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA PLAN DE REPOSICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO

Leer Más

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS (8)
nuestrospodcast
MJ Y PUBLICO

EXPERTOS INTERNACIONALES MARCAN JORNADA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Presentación SIM Multipostulador 02

LA JUNJI Y SLEP LANZAN CAMPAÑA DE POSTULACIONES 2026 A JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES CON NUEVO SISTEMA DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mjcs

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA SILVA LLAMA A CENTRAR EL DESARROLLO DEL H2V EN MAGALLANES EN EL CAPITAL HUMANO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ayudaincendio

PERDIERON GRAN PARTE DE SU VIVIENDA EN UN INCENDIO: HOY NECESITAN NUESTRA AYUDA PARA RECONSTRUIR SU HOGAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250