Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

21 de octubre de 2025

SEREMI DE EDUCACIÓN DESPIDIÓ A DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES QUE REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN TORNEO NACIONAL DE DEBATE

​Del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez

estudiantesmagallanesdebate

 Este martes, el secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y el director(s) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, despidieron con un desayuno a la delegación compuesta por cinco estudiantes y un profesor del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez que representará a nuestra región en el Torneo Nacional de Debate Escolar Participativo, el próximo 24 y 25 de octubre en Santiago.


Esta iniciativa del área de Convivencia para la Ciudadanía de la División de Educación General (DEG) del Ministerio de Educación convocó este 2025 a estudiantes de VII básico a IV medio de todo el país, con el objetivo de abrir espacios de formación y participación en torno a la práctica del debate, contribuyendo a desarrollar habilidades personales y sociales que favorecen el desarrollo del ejercicio ciudadano para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado.


En el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación compartieron el desayuno con las autoridades de Educación las y los estudiantes: Johans Villarroel Toledo (1° medio), Agustina Ojeda Huenteneo (2° medio), Camila Barría Teneb (2° medio), Rayén García Toledo (3° medio) y Hernairys Chávez Espitia (4° medio).


“Quiero felicitar al equipo que representará a nuestra región en esta importante instancia nacional de debate. Este tipo de iniciativas son fundamentales para el desarrollo integral de las y los estudiantes, ya que promueven el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad de opiniones y la capacidad de construir acuerdos a través del diálogo. El debate no solo es una herramienta pedagógica poderosa, sino también una vía concreta para fortalecer la formación ciudadana y los valores democráticos en nuestras comunidades educativas. Estoy seguro de que estaremos muy bien representados por un equipo cohesionado, comprometido y lleno de energía”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.


Por su parte, el director regional(s) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, indicó que “es muy importante para nuestra institución que estudiantes de la educación pública vayan a representar a nuestra región en este encuentro nacional de debate, teniendo en cuenta además la vocación técnico profesional del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. Les deseamos una excelente participación”.


El profesor guía de la delegación, Lukas Puz Segovia, explicó que para poder llegar al Torneo Nacional de Debate Escolar Participativo que se realizará este jueves y viernes en el Liceo Nacional de Maipú “las y los estudiantes se prepararon tres meses y medio aproximadamente. En los horarios del colegio, los lunes de cuatro y media hasta las seis más o menos, y algunos miércoles. Los chicos y las chicas del equipo lo han dado todo y se notan los frutos del esfuerzo”.


Mientras que la estudiante de 2° medio, Camila Barría Teneb, señaló que “esta experiencia ha sido maravillosa, poder representar a mi liceo y a mi región en Santiago, en las nacionales. Es algo que nunca pensamos vivir, es una instancia súper bonita. Nunca pensamos llegar tan lejos en tan poco tiempo”. Contó además que en su familia están muy felices. “Todos apoyándome, mi abuela, mi mamá, mi papá, que siempre están conmigo”.


Cabe destacar que además del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez participaron de la etapa regional, el 25 y 26 de agosto pasado, la Escuela Patagonia, el Liceo Juan Bautista Contardi y el Colegio Charles Darwin.

 


Ocupacion ilegal Retiro 2 (1)

EN VILLA LOS GENERALES: BIENES NACIONALES CONTINUA CON EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TERRENOS FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA PLAN DE REPOSICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO

Leer Más

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS (8)
nuestrospodcast
MJ Y PUBLICO

EXPERTOS INTERNACIONALES MARCAN JORNADA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MJ Y PUBLICO

EXPERTOS INTERNACIONALES MARCAN JORNADA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
hockeyjornadas

HOCKEY SOBRE HIELO SE SUMA A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN DE MAGALLANES CON TORNEO SOLIDARIO EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
unnamed

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO WILLIAMS SE REUNIRÁN EN EL III SEMINARIO DE EDUCACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250