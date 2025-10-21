SEREMI DE EDUCACIÓN DESPIDIÓ A DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES QUE REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN TORNEO NACIONAL DE DEBATE

Este martes, el secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y el director(s) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, despidieron con un desayuno a la delegación compuesta por cinco estudiantes y un profesor del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez que representará a nuestra región en el Torneo Nacional de Debate Escolar Participativo, el próximo 24 y 25 de octubre en Santiago.





Esta iniciativa del área de Convivencia para la Ciudadanía de la División de Educación General (DEG) del Ministerio de Educación convocó este 2025 a estudiantes de VII básico a IV medio de todo el país, con el objetivo de abrir espacios de formación y participación en torno a la práctica del debate, contribuyendo a desarrollar habilidades personales y sociales que favorecen el desarrollo del ejercicio ciudadano para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado.





En el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación compartieron el desayuno con las autoridades de Educación las y los estudiantes: Johans Villarroel Toledo (1° medio), Agustina Ojeda Huenteneo (2° medio), Camila Barría Teneb (2° medio), Rayén García Toledo (3° medio) y Hernairys Chávez Espitia (4° medio).





“Quiero felicitar al equipo que representará a nuestra región en esta importante instancia nacional de debate. Este tipo de iniciativas son fundamentales para el desarrollo integral de las y los estudiantes, ya que promueven el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad de opiniones y la capacidad de construir acuerdos a través del diálogo. El debate no solo es una herramienta pedagógica poderosa, sino también una vía concreta para fortalecer la formación ciudadana y los valores democráticos en nuestras comunidades educativas. Estoy seguro de que estaremos muy bien representados por un equipo cohesionado, comprometido y lleno de energía”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.





Por su parte, el director regional(s) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, indicó que “es muy importante para nuestra institución que estudiantes de la educación pública vayan a representar a nuestra región en este encuentro nacional de debate, teniendo en cuenta además la vocación técnico profesional del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. Les deseamos una excelente participación”.





El profesor guía de la delegación, Lukas Puz Segovia, explicó que para poder llegar al Torneo Nacional de Debate Escolar Participativo que se realizará este jueves y viernes en el Liceo Nacional de Maipú “las y los estudiantes se prepararon tres meses y medio aproximadamente. En los horarios del colegio, los lunes de cuatro y media hasta las seis más o menos, y algunos miércoles. Los chicos y las chicas del equipo lo han dado todo y se notan los frutos del esfuerzo”.





Mientras que la estudiante de 2° medio, Camila Barría Teneb, señaló que “esta experiencia ha sido maravillosa, poder representar a mi liceo y a mi región en Santiago, en las nacionales. Es algo que nunca pensamos vivir, es una instancia súper bonita. Nunca pensamos llegar tan lejos en tan poco tiempo”. Contó además que en su familia están muy felices. “Todos apoyándome, mi abuela, mi mamá, mi papá, que siempre están conmigo”.





Cabe destacar que además del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez participaron de la etapa regional, el 25 y 26 de agosto pasado, la Escuela Patagonia, el Liceo Juan Bautista Contardi y el Colegio Charles Darwin.

