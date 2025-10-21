“ABRAMOS LA CONVERSACIÓN”: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES IMPULSA NUEVA CAMPAÑA DE SALUD MENTAL EN LA REGIÓN

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, las profesionales Nicole Bahamonde, psicóloga, y Carol Farías, trabajadora social del Servicio de Salud Magallanes, conversaron sobre la nueva campaña nacional de salud mental “Abramos la conversación”, iniciativa del Ministerio de Salud que busca promover el diálogo abierto y sin estigmas en torno al bienestar emocional de las personas.

La campaña —disponible en el sitio abramoslaconversacion.minsal.cl — invita a la comunidad a reconocer la importancia de hablar sobre sus emociones, pedir ayuda a tiempo y fortalecer las redes de apoyo, tanto personales como institucionales. Desde el Servicio de Salud Magallanes destacaron que el propósito es acercar la salud mental a la ciudadanía y fomentar espacios seguros donde se pueda hablar sin prejuicios.

Durante la entrevista, las profesionales enfatizaron la relevancia de escuchar, acompañar y validar las experiencias emocionales de las personas, especialmente en un contexto donde la salud mental ha adquirido un papel central en la vida cotidiana. Además, recordaron que existen distintos canales de apoyo y orientación a nivel regional, impulsados por el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Magallanes, que buscan entregar acompañamiento oportuno a quienes lo necesiten.





