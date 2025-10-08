PROFESIONAL DEL COSAM MIRAFLORES ABORDÓ LA RELEVANCIA DE LA SALUD MENTAL Y LA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, esta mañana Milton Gómez, profesional del Centro Diurno COSAM Miraflores, conversó en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, sobre la promoción de la salud mental y la importancia de la rehabilitación psicosocial.

Durante la entrevista, Gómez destacó que el trabajo en salud mental debe entenderse como un proceso integral, donde la comunidad cumple un rol fundamental. En ese sentido, subrayó que la promoción de la salud mental no se limita al tratamiento de enfermedades, sino que busca fortalecer habilidades, vínculos y entornos saludables que permitan una mejor calidad de vida.

Asimismo, explicó que la rehabilitación psicosocial es un componente esencial para acompañar a las personas que atraviesan problemáticas de salud mental, promoviendo su autonomía, inclusión y participación activa en la sociedad. El profesional enfatizó la necesidad de derribar estigmas y avanzar hacia una mirada más empática y comprensiva respecto de la salud mental.

