Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de octubre de 2025

PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE AVANZA EN LA CÁMARA Y GOBIERNO RECOGE INDICACIÓN PARA QUE EL 1% QUEDE EN MAGALLANES PARA OBRAS SOCIALES

​ Hacienda incorporó al proyecto la indicación del diputado Carlos Bianchi para que el 1% quede en la región con preferencia en lo social

diputadobianchih2v

​Aprobado en general y particular, y listo para ser votado en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputados quedó el proyecto que Establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde.

Durante la votación en la Comisión de Hacienda, el diputado independiente Carlos Bianchi consiguió un importante logro para la región, que el 1% quede en Magallanes, y se destine preferentemente para obras de caracter social, y no quede solo en lo productivo como ocurre con el Fondema.

Al respecto, el diputado Magallánico, Carlos Bianchi, manifestó su satisfacción con el gran beneficio obtenido para la región "hemos cumplido con el compromiso en la región de Magallanes. Agradezco sl Ministro de Hacienda que este 1% tenga un destino preferentemente social. También va a estar lo productivo, pero además que tenga un impacto como, por ejemplo, en mejoramientos en materia de temas energéticos, o en ayudas para adultos mayores. Ese 1% de la industria del hidrógeno verde va a tener un impacto en lo humano, en lo social y también en lo productivo".

Bianchi enfatizó que "esto no estaba en la ley, pero hoy día sí es parte del proyecto. Y a la industria el mensaje fue fuerte y claro. Habían hecho esta legítima reclamación con respecto a que no podían ellos destinar la cantidad de dinero que correspondía a este 1% una vez que reciban la calificación medioambiental, ahora se va a ir haciendo proporcionalmente a medida de las inversiones. Así que hay que agradecer la disposición del ministro Grau, y decirle a la región de Magallanes que se ha cumplido con lo comprometido".

Por su parte, el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la gestión del diputado Bianchi, que fue incorporada como indicación al proyecto de ley "el diputado Bianchi le ha puesto especial énfasis, que los recursos de este 1% efectivamente se destinen a lo social y por eso lo social fue incluido como una posibilidad, pero además como una posibilidad preferente. Creemos que es una indicación que mejora el proyecto y además le ha permitido tener un amplio apoyo de la Comisión".

H2V-Imagen

SEREMI DE HACIENDA VALORA EL AVANCE DEL PROYECTO DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

goreviviendas
nuestrospodcast
gasescuelaslep

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
febaes2025

EQUIPO DE BÁSQUETBOL FEMENINO U14 DEL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO SE CORONA CAMPEÓN DEL FEBAES ESCOLAR

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
slepinfraestructura

SLEP MAGALLANES INTERVENDRÁ DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN CON PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
901c0081-6217-4d9e-8415-8b008e6c8daf

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS REFLEXIONARON EN TORNO A LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales