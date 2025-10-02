“LORD ANTARTIC”: EL INNOVADOR PROYECTO DE ESTUDIANTES DE MAGALLANES EN TORNO AL HIDRÓGENO VERDE

En 2024, un equipo de estudiantes del Liceo Industrial de Punta Arenas, en Chile, presentó el “Lord Antarctic”, un buque a escala que funciona con hidrógeno verde. La iniciativa, guiada por el docente Javier Garay, nació en el marco del programa Hidrogenios, que busca formar a las nuevas generaciones en torno a la industria de este combustible limpio.

La nave utiliza celdas de combustible alimentadas con hidrógeno verde, demostrando la viabilidad práctica de esta tecnología en la propulsión marítima. “Este proyecto surge de la ubicación y relación que tiene Magallanes con el mar, cuyo principal objetivo es no contaminar. Sería la ecuación perfecta: barcos que no contaminen y, al mismo tiempo, le otorguen beneficios al país”, señaló Garay.

El propósito fundamental de este tipo de propuestas es minimizar al máximo la huella de carbono, sustituyendo los tradicionales combustibles fósiles por una fuente de energía más limpia y renovable. La producción de hidrógeno verde, que aún se encuentra en una etapa incipiente a nivel mundial, responde al creciente desafío de enfrentar el cambio climático y descarbonizar sectores estratégicos como el transporte marítimo.

Asimismo, los impulsores del proyecto prevén que el modelo pueda ser replicado a tamaño real, lo que permitiría su uso en rutas australes complejas, tales como el Estrecho de Magallanes y la Antártica Chilena, abriendo nuevas posibilidades para la navegación sostenible en zonas extremas.

Yuliana Mercado, estudiante que participó en la creación y materialización de la iniciativa, expresó su entusiasmo por el impacto generado por el Lord Antarctic: “Ha sido una experiencia muy linda, mucha gente nos ha demostrado su apoyo. Seguimos con la motivación de llevar este barco a la realidad y de enseñarle a las nuevas generaciones; la idea es traspasarles esta misma energía. Mi sueño es ser ingeniera eléctrica, así me relaciono con la ciencia para luego poder aplicarla al barco”.

Una región comprometida con la industria

Chile ha surgido como un referente internacional en el desarrollo de hidrógeno verde, gracias a sus ventajas geográficas para la producción de energía renovable, especialmente eólica y solar. Este combustible limpio se obtiene mediante la separación del agua usando electricidad generada de fuentes renovables, posicionándose como una pieza clave para la descarbonización de la economía tanto a nivel local como global, y atrayendo inversiones e innovación tecnológica.

En ese contexto, Magallanes ha jugado un papel fundamental, pues gracias a sus condiciones climáticas y ubicación geográfica, se ha posicionado como un polo de atracción para la industria del hidrógeno verde. Sin ir más lejos, desde 2021 comenzó a operar la primera planta operativa de e-Combustibles en el mundo, Haru Oni de HIF.

Fuente: marcachile.cl/

